Starfield – Les premiers avis sont partagés

Ca y est, les premières critiques de Starfield ont été publiées. En ce qui nous concerne, nous risquons de prendre un peu de retard puisque nous faisons partie de ce wagon de déshérités à qui Bethesda n’a pas jugé bon d’envoyer le jeu en avance… Vous avez peut-être suivi le feuilleton : il y a quelques jours, Eurogamer, pas un blog mineur, donc, s’étonnait de ne pas avoir reçu le jeu alors même que de nombreux confrères étaient déjà en train de le tester depuis plusieurs jours…

L’affaire a fait un peu de bruit dans le milieu, et d’autres media ont révélé que leur demandes étaient aussi restées sans réponses. Eurogamer a fini, après quelques heures, par recevoir une copie du jeu, mais à destination exclusive de son partenaire Digital Foundry, qui « benchmark » les performances des softs et du matériel.

Nous n’avons pas compris ce qui a décidé Bethesda à livrer des copies du jeu à certains medias et pas à d’autres. Parfois, les éditeurs préfèrent travailler avec les influenceurs qu’avec la presse : ceux-ci sont plus dociles et moins enclins à critiquer négativement les produits, au contraire même. Mais ici, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Peut-être, en toute bonne foi, les copies du jeu manquaient effectivement, tout le monde voulant voir de quel bois était fait le jeu le plus attendu de l’année ? Peut-être un tri des publications a-t-il été fait, sur des critères que seul Bethesda connait ? On n’en saura surement jamais rien…

Toujours est-il que les medias ayant reçu le jeu en avance ont pu livrer leur verdict, et celui-ci est étonnamment partagé.

GamesRadar lui donne tout simplement la meilleure note possible dans ses pages, avec un 5/5 : « Il y a une telle densité, une telle richesse à découvrir qu’il en devient impossible de ne pas être distrait par l’univers entier de choses qui sont autour de vous. Vous choisissez une mission avec la ferme intention d’en venir à bout, et vous finissez, en un clin d’œil, quelques heures plus tard, sur une planète totalement différente de celle que vous visiez originellement, avec des histoires sans fin de bataille spatiales, de rencontres ennemies, et d’aventures à raconter, vous demandant « Attends, qu’est ce que je faisais, déjà ? »… ».

VideoGamesChronicles est du même avis, attribuant également 5 étoiles (sur 5) au jeu, et écrivant que « Starfield est le jeu Bethesda ultime. Il prend ce que les joueurs adorent dans Fallout et Skyrim, et le sème à travers une galaxie gigantesque remplie de personnages captivants ».

VG247 est lui aussi enthousiaste, mais plus mesuré, attribuant seulement 4 étoiles sur 5 au jeu : « Certaines parties [du jeu] sont fabriquées avec intelligence et beaucoup de charme, nous montrant un développeur à son apogée, même s’il se perd parfois lui-même dans le gigantisme de Starfield. Le reste est souvent fun à jouer, mais aussi souvent frustrant. On ne peut nier que ce titan cosmique est spécial, mais avec une vision plus inspirée, et un peu plus d’audace dans la narration, Starfield aurait pu être quelque chose de vraiment incroyable ».

D’autre médias sont beaucoup plus tièdes, voire même déçus. C’est le cas du magazine en ligne espagnol MeriStation, qui n’attribue que 58/100 au jeu, lui reprochant d’être « un jeu d’une autre époque », dont « on voit les coutures ». Selon lui, Bethesda fait un pas en arrière avec Starfield, qui met l’exploration au premier plan, mais ne réussit pas à motiver le joueur quant à cette exploration, n’offrant que « peu de raisons de rester dans son univers ».

Le magazine Paste est plus ou moins du même avis, ne donnant que la moyenne, 5/10, au jeu. « Le dernier RPG de Bethesda, Starfield, séduit par l’immensité de son univers, avec plus d’un millier de planètes à visiter et des centaines d’heures de jeu. Mais il est aussi froid, sans vie et sans inspiration, moins une vision surprenante du futur qu’un mélange d’inspirations évidentes mixées selon la recette habituelle de Bethesda. Starfield donne l’impression qu’explorer des galaxies inconnues est un travail pénible… » Ouch !

Des avis très partagés, donc, qui n’entament pas notre envie de découvrir le jeu. Et justement, quand un consensus peine à se révéler, la meilleure façon d’avoir un avis c’est de se forger le sien… en jouant ! Starfield sera disponible pour tout le monde le 6 septembre, sur PC et Xbox Series, et dès sa parution sur le Game Pass !