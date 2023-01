Starfield – Une ambition stratosphérique ?

L’année 2023 a commencé et elle s’annonce déjà on ne peut plus prometteuse en ce qui concerne ses sorties vidéoludiques. Et alors que l’on attend impatiemment les sorties prochaines de One Piece Odyssey, Forspoken ou encore le remake de Dead Space pour ce mois de janvier, les papas de Skyrim et Fallout ont à nouveau décidé de faire parler d’eux. En effet, Starfield, la prochaine exclusivité Xbox Series, se dévoile davantage grâce aux tests de quelques petits chanceux qui ont déjà eu la chance de prendre part à ce voyage interplanétaire. Et le jeu semblerait beaucoup plus ambitieux que prévu.

En effet, c’est à travers une vidéo du youtubeur Colt Eastwood que ce dernier affirme avoir eu des contacts avec un réseau de testeurs ayant pu mettre la main sur le jeu chez Bethesda. Et on le sait, un jeu dont l’histoire se déroule dans l’espace ne peut que nous faire rêver. Découvrir des centaines de planètes, des écosystèmes différents, une faune et une flore toujours plus originale. Et bien figurez-vous que c’est exactement ce que les équipes de Bethesda ont prévu. Selon les développeurs, le jeu serait encore plus ambitieux que Skyrim et Fallout à leurs époques respectives. On promet de nous emmener dans une galaxie composée de plusieurs centaines de planètes, galaxie que nous pourrons intégralement explorer. Mais ce n’est pas tout ! Car qui dit voyage dans l’espace, dit forcément vaisseau. Et dans Starfield, sachez que votre vaisseau sera vraiment VOTRE vaisseau, dans la mesure où ce dernier sera entièrement personnalisable.

Par ailleurs, on nous annonce la possibilité de composer notre propre équipage, et la construction d’une base est également prévue. De plus, nous pourrons créer de toutes pièces le personnage que nous allons incarner. Sans compter la présence d’un mode coop pour voyager avec vos amis, Starfield s’annonce vraiment ambitieux. Et même si le talent du studio n’est plus à prouver de part les franches réussites que sont devenues leurs productions au fil des années (notons Elder Scrolls ou Doom pour ne plus parler de Skyrim et Fallout), nous nous posons des questions quant au rendu final de cette lourde promesse. Le jeu sera-t-il à la hauteur des attentes ?

Car lorsque l’on décide d’offrir à ses joueurs un jeu trop ambitieux et fourni en possibilités, on se retrouve vite coincés face à des problèmes techniques venant entacher l’expérience de jeu, ou bien à un surplus d’options qui nous font vite reculer. Car comme on dit, trop de choix tue le choix. En tout cas, cette exclusivité Xbox promet de nous en mettre plein la vue. Pas de date de sortie prévue pour le moment, mais l’on estime que Starfield verra le jour à la mi 2023, en espérant que le jeu ne soit pas repoussé de par ses ambitions sans pareilles. Reste à savoir dans quelle mesure Bethesda parviendront à articuler leur prochaine production, mais surtout, sur quelles planètes.