Starfield – Todd Howard révèle plein de nouveaux détails

Bethesda s’est fait un nom et une place de titan dans l’univers des RPG étoffés et ambitieux. Aussi l’annonce d’une nouvelle franchise en 2018 par le studio derrière les The Elder Scrolls et Fallout a-t-elle surpris et excité les amateurs du genre. Après un trailer en 2021 et finalement une vidéo de gameplay en 2022 lors du Microsoft and Bethesda Game Showcase, confirmant qu’il s’agira bien d’un RPG digne des autres productions du studio, Bethesda vient d’inaugurer une nouvelle série de vidéos YouTube nommées les Constellations Questions. Lesquelles, semble-t-il, sont appelées à s’installer et répondre régulièrement à certaines questions jusqu’à l’approche de la sortie du jeu.

Dans l’épisode inaugural du 13 octobre 2022, Todd Howard, le directeur emblématique de Bethesda et game director du jeu, a donc lâché de nouvelles informations sur le RPG spatial à venir. Tout d’abord interrogé sur ce qui a pu le pousser à se lancer sur le projet Starfield, Todd a mentionné deux anciens jeux qui l’ont marqué lorsqu’il débutait dans l’industrie : Sun Dog, où le joueur explorait l’espace avec son propre vaisseau, et Traveller, un jeu de science-fiction très réaliste fonctionnant comme un jeu de rôle sur papier.

Après avoir plaisanté sur l’analogie entre la découverte que ces vieux jeux étaient limités par la mémoire des PC à l’époque et à quel point les jeux produits par Bethesda sont particulièrement gourmands en mémoire, il précise que, pour lui, Starfield est plutôt « hard sci-fi », c’est-à-dire assez réaliste et évoluant dans un univers crédible régi par des avancées scientifiques, mais qu’il y aura des compromis pour que l’expérience de jeu reste plaisante et évite de « punir » le joueur.

On sait par exemple qu’à l’origine, le vaisseau du joueur avait une jauge de carburant à gérer, et qu’en cas de panne sèche, le vaisseau se retrouvait à dériver dans l’espace sans espoir et que s’ensuivrait un bête game over. Mais le studio a jugé que ce serait frustrant pour les joueurs et cette mécanique a été remplacée par une limite de distance franchissable par quantité de carburant présente dans le vaisseau. Il n’est donc plus possible de tomber en panne dans l’espace où, de toute façon, personne ne vous entendrait crier.

Les traits de personnage sont ensuite évoqués, notamment la manière dont chacun d’entre eux apporte un effet positif et négatif. Cependant, il reste possible pour les joueurs de se débarrasser de leurs traits et de leurs effets en réalisant une activité ou une quête, de sorte que les joueurs qui regrettent leurs choix n’aient pas à recommencer le jeu depuis le début. Certains traits sont ensuite rapidement montrés dans la vidéo :

Maison de Rêve : Vous possédez une maison luxueuse et personnalisable sur une planète paisible. Malheureusement, vous devez payer une hypothèque de 50k crédits chaque semaine à GalBank ;

Empathique : Vous êtes profondément connecté aux sentiments des personnes qui vous entourent. Réaliser des actions que votre compagnon apprécie vous accordera un bonus en efficacité au combat. Mais réaliser des actions qu’il/elle désapprouve entraînera l’effet inverse ;

Extraverti : Vous êtes une personne sociable. Vous utilisez moins d’oxygène lorsque vous partez à l’aventure avec un compagnon, mais davantage quand vous êtes seul (ne peut être combiné avec Introverti) ;

Colon de la Freestar Collective : Vous obtenez l’accès à des options de dialogues spécifiques à la Freestar Collective et de meilleures récompenses pour les missions données par cette faction. Mais les amendes que vous infligent les autres factions sont plus élevées (ne peut être combiné avec tout autre trait d’allégeance à une faction) ;

Héros Vénéré : Vous avez gagné l’attention d’un pénible « fan en adoration » qui va venir vous ennuyer de temps à autre, mais il vous donnera aussi des cadeaux…

Introverti : Vous avez vraiment besoin d’être seul de temps à autre. Vous avez plus d’endurance lorsque vous partez à l’aventure seul, mais moins lorsque vous y allez avec un autre compagnon humain (ne peut être combiné avec Extraverti) ;

Affaires d’enfant : Vos parents sont sains et saufs et vous pouvez aller leur rendre visite chez eux, mais 10% de l’argent que vous gagnez va automatiquement leur être transféré ;

Rat des rues de Neon : Vous avez grandi dans les rues impitoyables de Neon. Vous obtenez l’accès à de nouvelles options de dialogues et de meilleures récompenses sur Neon mais les amendes que vous infligent les autres factions sont plus élevées (ne peut être combiné avec tout autre trait d’allégeance à une faction) ;

Éclairé Élevé : Vous avez grandi en tant que membre des Éclairés. Vous obtenez l’accès à un coffre spécial rempli d’objets dans la Maison des Éclairés sur New Atlantis, mais perdez l’accès au coffre du Sanctum Universum (ne peut être combiné avec un autre trait de religion) ;

Universel Élevé : Vous avez grandi en tant que membre du Sanctum Universum. Vous obtenez l’accès à un coffre spécial rempli d’objets au Sanctum Universum sur New Atlantis, mais perdez l’accès au coffre des Éclairés (ne peut être combiné avec un autre trait de religion).

Enfin, le système de dialogues est brièvement abordé. Bien qu’il s’agisse toujours de la formule classique de dialogue des jeux Bethesda où la caméra zoome sur le visage de l’interlocuteur pour voir ses réactions, celui de Starfield fonctionne désormais avec un système de points de persuasion où les joueurs peuvent essayer d’influencer un interlocuteur en dépensant leurs points et espérer de meilleurs résultats. Todd Howard précise que le jeu a actuellement plus de 250 000 lignes de dialogues, là où Fallout 4 en avait 111 000 et Skyrim « seulement » 60 000, pour illustrer l’ambition et l’ampleur du jeu.

Bethesda invite les fans à se rendre sur starfieldgame.com ou JoinConstellation.com pour avoir accès au Discord officiel de Bethesda et avoir l’opportunité de poser des questions qui obtiendront des réponses lors des prochains Constellation Questions. Starfield est prévu pour la première moitié 2023 et sera une exclusivité Microsoft sur PC et Xbox Series.