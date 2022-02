Phil Spencer – « Faire de Starfield le jeu Bethesda le plus joué de tous les temps »

Avec les milliards consacrés à l’acquisition de multiples studios, il est évident qu’Xbox compte bien obtenir quelques gros succès dans les mois à venir. En ligne de mire, on a évidemment Starfield, aujourd’hui décrit comme un « Skyrim dans l’espace », et très certainement le plus gros jeu attendu sur Xbox pour l’année 2022 (si la date de sortie est respectée, ce dont on peut encore douter…).

Cette description métaphorique tient du fait que comme Skyrim, Starfield est un jeu de rôles signé Bethesda. Mais aussi de l’ambition que les studios ont pour le titre. Skyrim fut à sa sortie un énorme succès critique, et s’est écoulé à une bonne trentaine de millions d’exemplaires, soit autant qu’un Witcher III, et même plus qu’un Breath of the Wild, plaçant le jeu dans le Top 20 des titres les plus vendus de tous les temps.

Phil Spencer, boss des Xbox Studios, souhaite donc dépasser ce score avec Starfield. Pas évident, quand on pense que Skyrim est sorti sur au moins six machines différentes, s’étalant sur deux générations, sans compter les dernières consoles et leur rétrocompatibilité. Pas inatteignable non plus, puisque chez Microsoft, on vante déjà le succès de Forza Horizon 5 et ses vingt cinq millions de joueurs malgré l’exclu.

Mais au delà du concours de performance et des scores à atteindre, c’est la nouvelle grammaire de Spencer et des Xbox Games Studios. qui est intéressante. On ne vise plus un objectif de vente, mais un objectif de nombre joueurs. Phil Spencer espère bien que Starfield sera le jeu le plus joué de l’histoire de Bethesda, pas le plus vendu. Logique, ce dernier, comme désormais tous les jeux estampillés Xbox, sera mis à disposition des abonnés Game Pass. Difficile dans ces conditions d’évaluer les chiffres de ventes.

Une logique qui va de pair avec le véritable objectif actuel de Xbox : multiplier son nombre d’abonnés au Game Pass. Des plateformes comme Netflix raisonnent déjà ainsi, se félicitant du nombre de visionnages de ses programme, tout comme le succès de Twitch s’exprime en nombre d’heures de programmes vues.

C’est d’ailleurs avec ces acteurs qu’Xbox est désormais en concurrence, plus qu’avec d’autres marques du jeux vidéo. Reggie Fils-Aime, ancien PDG de Nintendo of America, s’était déjà exprimé de la sorte lors d’une conférence à Seattle en 2018. Les acteurs du jeu vidéo ne sont selon lui pas tant en compétition les uns avec les autres, mais avec l’ensemble de l’industrie du divertissement. Tout le temps que vous consacrez à une série est autant de temps que vous ne passerez pas sur un jeu, et inversement !

Une concurrence des plateforme qui donne aussi un ordre de grandeur de l’objectif de Microsoft avec son Game Pass. La console de tous les records est encore aujourd’hui la PlayStation 2, avec 155 millions d’unités écoulées, juste devant la DS, qui s’est vendue presque autant. Des chiffres rarement atteints par les jeux, et uniquement en cumulant les plateformes. Ainsi, le jeu exclusif à un système le plus vendu est Mario Kart 8, avec pas loin de 52 millions de copies vendues (certes cumulées sur Wii U et Switch, mais la part Wii U reste négligeable).

Netflix compte lui à ce jour plus de 220 millions d’abonnés, et on imagine que l’objectif de Microsoft est plus près de ça que des chiffres de ventes de la PS2. Avec le Game Pass et le développement du cloud gaming, Microsoft vise aussi (et surtout) les joueurs qui pouvaient être freinés par l’achat des consoles. Chez nous, bien entendu, où l’on peut s’essayer au Game Pass sur PC ou smart TV sans débourser les 500€ réclamés par une Series X, mais aussi dans les pays émergents, où l’américain dispose d’une réserve très, très importante de joueurs. Des pays où les TV 4k et les consoles dernier cri sont hors de portée, mais où tout le monde dispose d’un smartphone, et donc d’un accès au Game Pass par le cloud.

On n’a de cesse de l’écrire ces derniers temps, mais l’industrie est bel et bien en plein bouleversement. Peut-être le plus gros qu’elle ait connu depuis l’apparition des consoles de jeu !