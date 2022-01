Game Pass et Games With Gold – l’actu Xbox de Février

Games With Gold

Si Sony semble vouloir fusionner ses services PS Now et PS Plus, Microsoft, lui, a conservé les Games With Gold, les incluant dans le Game Pass Ultimate. On ne sait jusque quand ce modèle va perdurer, mais ce mois-ci, ce sont encore 4 jeux que l’on va pouvoir récupérer grâce à son abonnement.

Les Chevaliers de Baphomet : La Malédiction du Serpent (Broken Sword 5: The Serpent’s Curse) sera téléchargeable durant tout le mois de févirer. Il s’agit du 5ème épisode de la célèbre saga de Charles Cecil (Lure of the Teptress, Benaeth a Steel Sky…), toujours à la réalisation. Le jeu est un point’n’click qui revendique fièrement son gameplay classique en 2D et l’héritage des grands jeux d’aventures des 90’s.

Aerial_Knight's Never Yield, disponible du 16 février au 15 mars, est le titre le plus récent proposé ce mois-ci. Il est en effet sorti seulement en mai dernier. C'est un « runner », genre qui a gagné en popularité sur mobile, où il s'agira simplement d'éviter les obstacles qui se présentent à vous afin de venir à bout de la grosse dizaine de niveaux que compte le jeu. Peut-être un peu répétitif.

Hydrophobia sera disponible du 1er au 15 février. Sorti en tant jeu Xbox Live Arcade, le jeu est très marqué par cette esthétique AA de la génération Xbox360. Il rappellera des souvenirs à certains quand d'autres le jugeront -un peu sévèrement- trop cheap.

Band of Bugs, téléchargeable du 16 au 28 février, est un jeu de stratégie au tour par tour mettant en scène des insectes. Pour un jeu qui fête bientôt ses 15 ans, on le trouve encore plutôt en forme !

Game Pass

La liste des jeux qui viendront s’ajouter au catalogue du Game Pass en février n’a pas encore été communiquée par Microsoft. On connait cependant déjà 5 des titres qui arrivent ce mois-ci :

Dreamscaper – le 3 février

Besiege Console – le 10 février

Edge of Eternity – le 10 février

Total War: Warhammer III – le 17 février (day one, sur PC)

Shredders

Cette liste sera bien entendu mise à jour dès que de nouvelles informations nous parviendront. N’hésitez donc pas à repasser régulièrement sur cette page !