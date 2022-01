Collectors de jeux vidéo – Notre sélection du mois de février 2022

Alors que 2022 commençait doucement pour ce qui est des sorties vidéoludiques, voici que février pointe déjà le bout de son nez avec ses éditions collectors toujours plus nombreuses. On espère que vous avez pu économiser vos étrennes car ça risque de faire très mal au portefeuille cette fois. D’autant que ce n’est que le début d’une année qui s’annonce particulièrement chargée. Au programme de ce mois-ci, on retrouve évidemment les grosses sorties AAA auxquelles viennent s’ajouter quelques petites pastilles rafraichissantes pour décompresser entre deux gros jeux… si on nous en laisse le temps !

Dying Light 2: Stay Human Édition Collector (4 février, 230 €)

Un mois qui démarre sur les chapeaux de roue avec le très attendu jeu mêlant action à la première personne, survie et parkour dans un gigantesque open world. Développé et édité par Techland, la sortie de Dying Light 2: Stay Human s’accompagne d’un très belle édition collectors incluant moults goodies à destination des fans les plus fortunés. En effet, pour la modique somme de 230 € environ, on retrouve dans le coffret le jeu et son Steelbook, différents bonus numériques dont le Season Pass pour les deux premières saisons, un artbook, la carte de la ville, une lampe à UV et divers autres petits objets.

Mais la pièce maitresse de ce collector reste bien sur la statuette « défenseur de la ville » équipée d’un lampadaire à UV mettant en valeur les détails de la sculpture. Une édition bien fournie donc mais qu’il sera compliqué de se procurer. Épuisée chez tous les marchands pour le moment, on peut néanmoins s’attendre une nouvelle disponibilité très faible quelques jours avant la sortie à la faveur d’annulations volontaires ou par défaut de paiement. – Fnac, Amazon, Micromania

The King of Fighters XV Édition Collector Oméga (17 février, 90 €)

Dernier titre de la mythique série de jeu de combat 2D, The King of Fighters XV nous revient sur PS4, PS5 et Xbox dès le 11 février dans une très jolie édition collector. En plus de la version physique du jeu, on pourra profiter de la bande originale grâce au double CD inclus dans le coffret, admirer les magnifiques visuels des personnages notamment sur l’artbook de 128 pages et les 3 lithographies et télécharger les différents bonus numériques dont le premier « Team Pass ». – Fnac, Amazon, Micromania

À noter que pour le même prix existe une autre édition du jeu, proposée cette fois par les français de chez Pix’n Love. Le contenu est assez complémentaire de l’édition Omega. On y retrouve cette fois un coffret NEOGEO numéroté avec une jaquette réversible, à nouveau l’OST du jeu sur double CD, un artbook de 112 pages présentant des documents de conception et des illustrations inédites et enfin 4 lithographies recto-verso. – Pix’n Love

Horizon Forbidden West Édition Collector (18 février, 200 €)

La première sortie majeure de l’année du coté des PlayStation 4 et 5 avec ce Horizon Forbidden West qui nous arrive dans plusieurs éditions collectors malheureusement assez décevantes. Cette déception ne provient pas forcément de la figurine du Tremortusk proposée dans une belle taille (environ 36cm) et qui semble assez bien détaillée. C’est plutôt le reste du contenu qui donne à réfléchir avant de passer à la caisse. En effet, on regrette que l’artbook ne soit proposé que dans un format « mini », et surtout, il nous parait totalement incongru d’inclure un si joli Steelbook sans le disque de jeu à l’intérieur. Quel non-sens ! Il faudra donc se contenter d’un code de téléchargement pour profiter de l’expérience ou acheter en plus l’édition simple ou Deluxe du jeu, de quoi faire grimper drastiquement une facture déjà bien salée.

Une édition « supérieure » baptisée Regalla vendue à 270 € a également été disponible pendant quelques minutes à la précommande avant d’être totalement épuisée. Elle pourrait cependant revenir avec quelques pièces qu’il faudra promptement ajouter au panier si l’on souhaite l’ajouter à sa collection. Celle si propose le contenu de l’édition collector précédente avec quelques goodies supplémentaires comme une réplique du Focus sur son socle, une carte en toile et quelques mini figurines, et surtout une finition bien supérieure de la statuette de Tremortusk, à présent articulée, munie de LED et et chevauchée par des guerriers Tenakth. – Fnac, Amazon, Micromania

Astalon: Tears of the Earth Édition Collector (20 février, 75 $)

On vous conseille d’accorder un peu d’attention à cette petite pépite totalement méconnue. Astalon: Tears of the Earth est un excellent jeu d’action / plate-forme 2D dans la lignée des Wonder Boy déjà disponible sur les différents magasins dématérialisés depuis le mois de juin dernier. L’édition collector qui nous est proposé là sur PS4 et Switch inclus le jeu en physique, un artbook, l’OST sur 3 CD et un set de magnet. La précommande est ouverte sans limite jusqu’au 20 février. Il est également possible de précommander uniquement le jeu en version boite pour 35 $. – LimitedRunGames

Elden Ring Édition Collector (25 février, 190 €)

Attendu comme le messie par des milliers de joueurs, le dernier jeu de FromSoftware arrive enfin sur PS4, PS5, Xbox et PC dès le 25 février dans deux éditions collectors. Le premier coffret contient le disque de jeu accompagné d’un Steelbook exclusif, un artbook relié 24 x 21cm de 40 pages, l’OST numérique complète et différents goodies tels que des illustrations cartonnées, des autocollants, un écusson ou une affiche représentant un héros d’antan de 39 x 33 cm. À tout cela s’ajoute une statuette de 23 cm de Malenia, épée de Miquella de toute beauté. Ce collector commence à être épuisé sur la plupart des sites marchands, il ne faudra donc pas trop tarder pour qui souhaite se faire plaisir avec. – Fnac, Amazon, Micromania

Le seconde édition ne sera malheureusement plus disponible par les voies traditionnelles. En effet, les 6000 exemplaires de cette édition Premium ont été vendus en quelques minutes dès sa mise à disposition en exclusivité sur le site de Bandai Namco. En plus du contenu de l’édition collector précédente, on y retrouve à l’échelle 1:1 la réplique en ABS du casque de Malenia. – Bandai Namco

Andro Dunos 2 Édition MVS (25 février, 80 €)

Suite de l’excellent Shoot’em Up Andro Dunos sorti en 1992 sur NEO GEO, ce second épisode sera disponible dès le 25 février dans une édition collector très limitée. En effet, les coffrets PS4 et Switch respectivement numérotés à 500 et 1000 exemplaires contiennent la version physique du jeu, la bande originale sur CD, l’artwork du jeu et les reproductions du carton et d’une cartouche vide MVS pour l’utiliser comme boite du jeu. Toujours disponible à la commande actuellement, cette édition se destine principalement aux fans du genre et de la licence. Pour les autres, des éditions simples limitées à 2000 pièces sur PS4 et Switch sont également proposées. – PixelHeart, Fnac

Reknum Origins Édition Collection Limitée (28 février, 60 €)

Reknum Origins Collection inclus 6 jeux d’aventure, de plate forme ou de shoot’em up à l’esthétique et au gameplay retro. Une compilation qualitative pour les amateurs de jeu à l’ancienne qu’il est possible de se procurer dans une version physique sur Switch pour 35 €. L’édition limitée est elle vendue dans un coffret collector contenant la bande originale du jeu dans un boitier digipack ainsi qu’un pin’s et une planche de stickers en guise de bonus. Au vu du type de jeu proposé, il devrait être possible de la commander sans trop de difficulté y compris après la sortie du jeu. – JustForGames, Amazon