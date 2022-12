Starfield – Quelques informations distillées lors d’un podcast

Starfield est sans nul doute l’une des plus grosses attentes de l’année 2023. Les RPG produits par Bethesda génèrent beaucoup d’attentes tant leurs mondes sont immersifs, complets et offrent une rejouabilité importante en laissant une très grande latitude aux joueurs pour qu’ils mènent l’aventure de la manière qu’ils souhaitent. Avec Starfield, le studio californien quitte cette fois les eaux connues de la fantasy et de la dystopie de ses licence phares pour s’essayer au RPG spatial avec tous les challenges que cela suppose.

Aussi, le marketing autour du jeu a doucement commencé avec une série de vidéos courtes produites par le studio lui-même, mais également par l’activité de communication de l’omniprésent Todd Howards, directeur de la production du jeu, qui se poursuit cette fois avec un podcast en compagnie du chercheur en intelligence artificielle Lex Fridman.

Les informations étant données ici et là au fil de l’interview, elles seront donc listées par catégories ci-dessous :

Les personnages Non-jouables (PNJ)

Les PNJ vont avoir de nombreux dialogues aléatoires mais aussi situationnels avec le joueur. Par exemple, si le joueur saute sur une table, les PNJ y réagiront avec des commentaires. De nombreux dialogues vont se dérouler de manière « inattendue » assure Todd Howard.

Dans l’espace, des vaisseaux et PNJ peuvent entrer en contact avec vous et vous pourrez croiser de nombreux vaisseaux pendants vos voyages spatiaux.

Le joueur pourra rencontrer et nouer des relations avec de nombreux compagnons, mais quatre d’entre eux auront une relation complexe avec le joueur qui va au-delà du « X aime ça », « X désapprouve ». Il s’agira visiblement de relations d’amitiés profondes et de romances. Aussi, si vous prenez des décisions qui énervent ces compagnons spéciaux, ils ne partiront pas mais réagiront différemment pendant une certaine période de temps.

Des robots seront présents mais essentiellement sous forme de machines utilitaires. Il y aura des robots combattants, et notamment un compagnon robotique pour le joueur mais ils ne sont pas aussi importants que dans d’autres jeux avec des thématiques d’exploration spatiale et du futur de l’Humanité.

Les planètes

Comme dans les précédents jeux du studio, le monde sera constamment en mouvement peu importe où sera le joueur et ce qu’il fera. Entendez par là que le jeu n’est pas une scène unique qui se charge à votre arrivée tandis que le reste du monde est désert tant que le joueur n’est pas là. Dans Starfield , les PNJ seront toujours présents dans le monde et poursuivront leurs routines, à la manière de Skyrim où un personnage que vous avez croisé sur un sentier va continuer son chemin et peut-être mourir un peu plus loin en tombant sur des ennemis. Il ne va disparaître lorsque vous vous éloignez.

Les systèmes stellaires auront vraisemblablement des niveaux. Le nombre 40 est évoqué dans la discussion, sous-entendant qu'il s'agirait de niveaux de difficulté spécifique.

Certaines planètes seront affectées par des problèmes environnementaux qui nécessiteront que le joueur ait les équipements adéquats pour y survivre.

Rendre visitables plus de 1000 planètes aurait été possible pour le studio, mais la difficulté principale vient de pouvoir les nommer et donner une identité distincte pour chacune d’entre elle

Généralités :

Retarder la sortie du jeu était une décision difficile à prendre mais plus de temps permet plus de peaufinage. Par ailleurs il y a beaucoup de pression sur les équipes à cause de l’ambition du jeu et des attentes des joueurs.

Ne pas sortir le jeu sur PS5 permet de consacrer plus de temps au développement des versions PC et Xbox et ne pas éparpiller de ressources. Par ailleurs, Todd ne considère pas l’exclusivité Xbox anormale dans la mesure où c’est Xbox qui a aidé Bethesda à ses débuts en aidant à la sortie de The Elder Scrolls : Morrowind sur la première génération de Xbox.

sur la première génération de Xbox. Visuellement, les planètes sont constituées de tuiles enroulées autour d’elles pour reproduire des textures de surfaces.

Peu d’informations en soi, et pas forcément incroyables, mais Bethesda continue de lever tout doucement le voile sur son monde et les rouages qui le feront fonctionner. Il est rassurant de constater que Starfield ne dérogera pas à la formule des jeux typiquement Bethesda-esque et offrira une expérience RPG immersive et complète avec l’espace comme monde ouvert.