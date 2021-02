No Man’s Sky – Une nouvelle mise à jour pleine de compagnons

Après avoir passé le cap de la nouvelle génération de consoles, Hello Games livre une nouvelle mise à jour à No Man’s Sky. Si vous commenciez à vous sentir seul lors de vos explorations spatiales, il sera désormais possible d’apprivoiser et d’élever des créatures.

Avec ce nom pour le moins évocateur, la Companions Update de No Man’s Sky apporte encore une fois un nouvel éventail de mécaniques de gameplay enrichissantes, et rapprochant de plus en plus ce qu’aurait dû être le titre à sa sortie initiale. Désormais, les créatures que vous aurez l’occasion de rencontrer sur les planètes pourront être apprivoisées.

Loin d’être un simple ajout optionnel, ces compagnons vous seront d’une grande utilité lors de vos expéditions puisqu’ils pourront utiliser un laser d’excavation, scanner des ressources cachées ou encore vous défendre contre les créatures hostiles qui auraient le malheur de s’en prendre à vous. Une mécanique inédite de gestion sera alors à prendre en compte puisque chaque compagnon devra être chouchouté et nourri pour leur assurer un développement optimal. Pas d’inquiétude, il ne sera pas nécessaire de vérifier constamment l’état de santé de ces derniers, puisqu’un lien neuronal vous permettra de comprendre partiellement les cris poussés par vos compagnons.

De plus, les œufs pondus par vos créatures vous permettront de créer de nouvelles espèces grâce à l’incubateur situé dans l’Anomalie. Vos mélanges génétiques pourraient également vous rapporter de l’argent si vous vendez ces œufs uniques auprès d’autres joueurs. Chaque joueur aura la possibilité de stocker six créatures à invoquer n’importe quand et il sera également possible de les personnaliser.

No Man’s Sky aura souffert d’une mauvaise com’ (justifiée) lors de sa sortie, mais le titre aura réussi à retomber sur ses pieds afin de nous proposer une expérience de jeu de plus en plus unique. Toutefois, il est toujours frustrant de devoir attendre plusieurs mois, voire années, après la sortie d’un jeu pour qu’il atteigne enfin les promesses annoncées par le studio.

Si vous souhaitez retrouver toutes les informations concernant cette Companions Update, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu afin d’en apprendre plus sur les améliorations techniques, telles que le temps de chargement réduit pour les versions PS4.