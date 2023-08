Starfield – Le pirate de l’espace bientôt jugé

Bethesda contacte la Terre. Je répète, Bethesda contacte la Terre. Starfield en approche. Je répète: Starfield en approche. Eh oui, plus que quelques jours à attendre pour enfin mettre la main sur l’un des titres les plus attendus de l’année. Premier gros jeu exclusif de la Xbox Series pour certains, futur candidat au jeu de l’année pour d’autres, tout le monde semble avoir son mot à dire sur l’oeuvre dont le contenu s’annonce astronomique. Normal pour un RPG spatial, nous direz-vous.

Mais alors que la sortie de Starfield est fixée au 6 septembre sur Xbox Series X/S et sur le game pass (mais le 1er septembre pour les acheteurs de la version premium), il fallait bien que quelques petits malins cherchent à déjouer la vigilance de Microsoft et de Bethesda. On apprend ainsi qu’un leaker américain de vingt-neuf ans a réussi à partager les quarante-cinq premières minutes de gameplay du jeu sur internet, ainsi qu’à dérober plus de soixante copies du titre, destinées semble-t’il à la revente.

Mais comme nous l’avions écrit dans un article précédent, chez Bethesda, on ne plaisante pas avec Starfield et le secret qui l’entoure. Ni une, ni deux, l’homme, originaire du Tennessee, a rapidement été identifié, puis interpellé. Son procès est d’ores et déjà prévu pour le 8 septembre. Deux jours seulement après la sortie de Starfield.

Si cette histoire se finit plutôt bien pour Bethesda et Xbox, elle a permis de remettre un coup de pression sur le tandem. Avec plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques jours, la vidéo postée par le pirate est rapidement devenue virale. Preuve s’il en fallait que Starfield n’est pas un petit jeu, et qu’il est attendu au tournant, encore plus après ses différents reports. Preuve également que la société continue sa mutation. Car ces fuites et ces ventes pirates, de plus en plus fréquentes (coucou GTA 6) sont devenus les symptômes d’une société dans laquelle certaines personnes n’arrivent plus à attendre et à respecter le travail des développeurs.

Car si les leakers sont un fléau, il ne faut pas oublier qu’ils n’existeraient pas sans leur public. Aujourd’hui, les joueurs veulent des jeux de plus en plus impressionnants visuellement, ils veulent être surpris, mais sont en même temps incapables de résister à une simple tentation mise sous leur nez. Et c’est un des plus grands plaisirs du jeu vidéo qui commence à disparaitre chez certains: celui d’insérer une cartouche ou un CD dans sa console pour découvrir une cinématique d’introduction ou un nouveau monde pour la première fois.

Le phénomène n’est pas propre au jeu vidéo: certains en veulent toujours plus, toujours avant les autres. Les studios doivent redoubler d’astuces pour éviter que des informations ne tombent entre de mauvaises mains. Malheureusement, si Rockstar et Bethesda sont touchés malgré leurs studios ultra sécurisés et leurs clauses contractuelles, c’est que personne ne semble à l’abri. Certains diront que c’est là la rançon de la gloire.

Pour le moment, tout est bien qui finit bien pour la bande à Todd Howard. Bien aidé avouons le, par la bêtise du présumé coupable, qui n’a pas trouvé mieux que de poster des vidéos de lui commentant le jeu, ou des annonces sur des sites grand public pour revendre les éditions volées. La justice rendra donc prochainement son verdict sur cette affaire, et si l’homme se défend d’avoir obtenu illégalement ses versions du jeu, il lui sera sans doute difficile d’éviter une belle amende pour le préjudice porté à Microsoft et à Bethesda. Allez, un peu de patience, vendredi, vous pourrez enfin partir dans l’espace avec Starfield de manière légale, manette en main ou par écrans interposés.