Starfield – Un secret bien gardé

Après les sorties de Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Diablo IV ou plus récemment Final Fantasy XVI, on peut considérer que la majorité des gros jeux de l’année 2023 ont déjà vu le jour. Mais après une période estivale bien plus calme du point de vue des sorties, la marche en avant reprendra dès septembre. Et parmi les jeux les plus attendus de cette fin d’année, il y en a un qui attise la curiosité et les débats plus que d’autres, il s’agit de Starfield.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré la hype, le jeu avance pour le moment masqué, laissant les réseaux sociaux et les fans faire sa publicité. Pas de grande campagne à la télévision, pas de panneaux publicitaires, l’heure est au silence du côté de Microsoft. Sorti du Starfield showcase du 11 juin dernier, qui avait dévoilé une partie des fonctionnalités du jeu, rien n’a véritablement filtré sur le contenu de l’oeuvre de Bethesda, qui s’annonce immense. Et cela semble convenir à Microsoft.

A moins de deux mois de la sortie du jeu, et alors qu’on pourrait s’attendre à des infos au compte-gouttes, comme c’est souvent le cas dans l’industrie, Starfield reste secret. A tel point que seul Todd Howard, le boss de Bethesda a le droit de s’exprimer sur le jeu. Emil Pagliarulo, l’un des principaux développeur du studio, aimerait pouvoir partager son enthousiasme sur le projet, mais en est contractuellement interdit. Il s’est rapidement exprimé sur twitter.

« Vous avez des tonnes de questions sur Starfield, et je vous en remercie. Je ne peux simplement pas vous répondre. Je ne peux pas vous donner mon avis. Je ne peux pas parler du contenu. Seul Howard Todd est autorisé à parler de choses qui n’ont pas encore été dévoilées publiquement. Je comprends votre frustration, mais l’ensemble de l’équipe a signé une clause de non divulgation, et nous ne voulons simplement pas être virés. » Emil Pagliarulo sur twitter

Vous l’avez compris, inutile de chercher des infos non-officielles ou des leaks sur le jeu. Starfield est un trésor pour Bethesda et Microsoft, et un trésor, ça se chérit. Dans quelques semaines, il sera temps pour le public d’ouvrir le coffre pour en découvrir le contenu. Prévu pour le 6 septembre prochain, le RPG spatial est considéré par beaucoup comme le futur premier grand jeu exclusif de la Xbox Series. Un peu comme un jeu de lancement, mais avec de longs mois de retard.

Même si la console de Microsoft regorge de pépites sur son gamepass et de quelques AAA de bonnes factures, il lui manque encore des jeux déclencheurs d’achats. Et pour ça, rien de tel que des exclusivités. Le sujet a été l’un des grands débats du procès Microsoft/FTC ces dernières semaines. Il est maintenant temps de voir si les millards d’euros dépensés par la marque américaine en valent la chandelle.