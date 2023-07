Jeux vidéo – Rentrée 2023 édition Prepare to Die

2023 est indéniablement à marquer d’une pierre blanche. Alors que nous ne sommes qu’à mi-parcours, cette année est déjà un véritable tournant pour le marché vidéoludique. Entre ce feuilleton Xbox/Activision-Blizzard-King qui n’en finit pas, la fermeture de Stadia, un Summer Game Fest, remplaçant d’un E3 définitivement enterré, qui n’a toujours pas trouvé sa bonne formule tant l’ensemble nous paraît mal équilibré et bourratif au possible, et un rythme de sortie effréné qui ferait pâlir nos chers dirigeants tant les risques d’intoxication sont nombreux.

Et sur ce point, ce n’est pas près de ralentir, surtout au vu des titres qui se sont déjà positionnés pour sortir l’an prochain. Mais avant de partir aussi loin, voyons déjà un aperçu des productions à nos portes en cette rentrée 2023, histoire de nous préparer mentalement à ne pas pouvoir tout ingérer et demandons-nous si cette opulence ne risque pas de nous donner une indigestion, voire même nuire au média que nous aimons tant.

Si habituellement, la période estivale est plutôt propice au repos, au farniente et, éventuellement, au rattrapage d’un backlog bien rempli notamment par le premier trimestre, historiquement très prisé, car marquant la fin de l’année fiscale pour nombre de studios, il n’en est rien cette année tant le nombre de nouveautés de qualité (ou tout du moins de qualité supposée) sont nombreuses. Rien que ce mois-ci, nous sommes inexorablement attirés par des titres tels que Pikmin 1+2, Pikmin 4, The Legend of Heroes: Trails into Reverie, conclusion d’une remarquable saga, Remnant 2, Disney Illusion Island, Exoprimal ou encore Master Detective Archives: RAIN CODE (dont la critique arrive prochainement).

Alors, comment pourrons-nous nous en sortir quand, au seuil de la rentrée 2023, arrivera la prochaine production de FromSoftware. Armored Core VI: Fires of Rubicon devrait marquer le renouveau d’une série née en 1997 sur la première PlayStation. Saga confidentielle jusqu’à présent, surtout appréciée par les fans de mécha, la popularité du studio japonais, notamment due à ses « GOTY » Sekiro: Shadows die Twice et Elden Ring, a permis de mettre la licence sur le devant de la scène. Et ainsi, avec son gameplay s’approchant des dernières œuvres de Miyazaki Hidetaka et toujours le plaisir de passer des heures les mains dans le cambouis à personnaliser notre armure, il nous sera difficile de passer à côté du jeu, prévu pour le 25 août sur les PlayStation, Xbox et PC.

Septembre ne sera même pas commencé que l’on pourrait avoir droit au RPG de l’année. Bon, la concurrence sera rude, mais, s’il tient toutes ses promesses, Sea of Stars sera un titre sur lequel compter lorsque viendra l’heure du bilan. Cette préquelle à l’excellent jeu d’action 2D The Messenger, Sea of Stars sera, quant à lui, doté d’un système de combat au tour par tour combinant des pouvoirs du soleil et de la lune. Mais c’est aussi par sa direction artistique et son esthétique somptueuse, héritée de l’ère SNES, que le titre de Sabotage Studio, à paraître le 29 août sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, nous a tapé dans l’œil.

À peine une semaine plus tard, le 6 septembre, c’est au tour de Xbox de sortir le titre le plus important de son histoire. Starfield, s’il a suscité nombre de quolibets au fil de son développement, s’est révélé très rassurant lors de sa dernière présentation de cet été. Grossièrement comparable à un No Man Sky, sur le papier du moins, auquel tous les curseurs auraient été rehaussés au maximum, le blockbuster de Bethesda Softworks doit marquer un tournant pour le constructeur américain et représenter un premier pas vers un souhaitable retour, commercialement parlant, d’Xbox face à son concurrent principal PlayStation.

Cette rentrée 2023 ne sera pas de tout repos puisque, dès le 19 septembre, le reboot de Mortal Kombat sortira sur Xbox Series, PS5, Switch et PC. Qu’en dire de plus ? La réputation de la série parle d’elle-même et les amateurs de castagnes sanglantes et de « Fatality » toujours plus gores seront, espérons-le, au comble de la joie de retrouver leurs combattants favoris. À noter d’ailleurs que les plus impatients pourront y jouer dès le 14 septembre via les éditions spéciales du titre.

Une pratique abjecte, consistant à monétiser du vent, qui se démocratise hélas de plus en plus depuis sa mise en place par Hogwarts Legacy. Nous ne saurions donc que trop vous conseiller de ne pas vous montrer trop fougueux et de profiter de cette économie pour pouvoir vous faire plaisir avec l’une des nombreuses autres productions à disposition.

Heureusement, cette pratique commerciale n’est pas encore totalement répandue, et ne se produira pas pour le souls-like venu de Corée du Sud, Lies of P. Bien que sa sortie soit calée pour le 19 septembre également, il est d’ores et déjà possible de se faire la main sur le début de l’aventure puisqu’une version démo a été déployée lors de sa dernière présentation durant le Summer Game Fest. De quoi découvrir vers quelle direction se dirigera la réinterprétation gothique du mythe de Pinocchio.

Si les premières heures ne semblent pas avoir pleinement convaincu les amateurs du genre, notamment à cause d’une esquive quelque peu capricieuse, de notre côté, nous y avons vu un véritable potentiel qui, nous l’espérons, s’épanouira au moment de sa sortie sur PlayStation et Xbox.

Déjà cinq titres majeurs pour cette rentrée 2023, et le rythme effréné va se poursuivre sur les mois suivants, avec les sorties du prochain Forza Motorsport, le reboot de The Lords of the Fallen, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Mirage… Impossible de pouvoir acheter tous ces titres, et a fortiori d’y jouer, à tel point que l’on craint que cette profusion, que l’on pourrait imaginer de prime abord bénéfique, puisse, à terme, se révéler contreproductive, voire même dangereuse pour le média.

C’est une musique qui nous vient régulièrement aux oreilles. Ne revivons-nous pas les prémices d’un nouveau krach du jeu vidéo ? Dans les faits, nous ne le pensons pas, la différence fondamentale avec cet événement d’il y a quarant ans maintenant étant dans la qualité des productions développées.

Néanmoins, il y aura des échecs commerciaux majeurs durant cette rentrée 2023, et probablement plus encore durant les mois qui suivront. Les investissements et enjeux sont tels qu’un échec serait à même de faire vaciller tout un studio, un peu comme nous venons de le constater pour Daedalic Entertainment à l’origine de l’indigent The Lord of the Rings: Gollum.

Définitivement, cette rentrée 2023 est à l’image de son année. Alors que le média était resté relativement stable sur ces dernières décennies, la frénésie qui l’a atteinte depuis deux ans risque de bouleverser complètement le marché et ses acteurs. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de consolidation lorsqu’un éditeur ou constructeur s’octroie de nouveaux studios. Et ces dizaines de sorties mensuelles nous font furieusement penser à un battle royale géant où chaque perdant périra ou se fera absorber par son adversaire de la veille. Nous n’en percevons pas encore tous les remous, mais les événements actuels, selon le résultat de ces affrontements commerciaux, pourraient mener le jeu vidéo à son firmament, ou le conduire à sa chute.