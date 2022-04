Le Backlog – Ces vœux qui prennent la poussière

C’est le printemps : le soleil brille, les oiseaux chantent, et les soldes de nos stores préférés (Steam, le premier…) seront bientôt de retour. Une occasion en or pour garnir nos ludothèques de ces pépites que nous avons envie de découvrir. Mais, pris dans l’inertie de la vie, il y a des chances que nous ne trouvions finalement pas le temps d’y jouer. Ces merveilles viendront de la sorte s’ajouter à notre backlog : cette pile, virtuelle ou physique, de jeux qui nous intéressent mais auxquels nous n’avons pas encore trouver l’occasion de consacrer un moment.

Si c’est également votre cas, rassurez-vous : vous n’êtes pas les seul·e·s, et nous pouvons aller jusqu’à dire que vous êtes dans la norme.

Il n’y a pas de véritables études sur le sujet, mais la plus complète, menée par Ars Technica en 2014, nous indiquait qu’un quart des jeux achetés sur Steam n’étaient finalement même pas lancés. Il faut admettre que, malgré toutes les statistiques mises à disposition par la plateforme, il s’agit là d’une information compliquée à obtenir.

De notre côté, et parce que cette étude sur le backlog commence à dater, nous nous sommes intéressés aux trophées obtenus pour certains jeux, à composante narrative (parce que souvent décomposés en chapitre et possédant une fin), parmi les plus populaires de ces dernières années. Attention toutefois, ces chiffres ne prennent donc en compte que les joueurs ayant accès à internet, et acceptant de partager leurs informations avec respectivement le PSN et Steam. Ils permettent cependant de se faire une représentation globale, bien que non représentative, des tendances des joueurs.

Ainsi, seuls 65% des joueurs « PSN » de Final Fantasy 7 Remake ont terminé le chapitre 3 du jeu, et moins de 55% ont passé le 3e de Red Dead Redemption 2. De plus, pour ces deux jeux, 20% des joueurs n’auraient même pas terminé le premier chapitre.

Pour prendre des exemples plus récents, 15% des joueurs d’Horizon Forbidden West n’ont pas atteint la zone du premier trophée (obtenu après environ une heure de jeu), et ce chiffre grimpe jusqu’à 21% pour Elden Ring. Pour ce dernier, le constat est d’ailleurs similaire pour les joueurs PC.

Selon nous, ce comportement n’est pas à blâmer, bien au contraire. Quand bien même il tiendrait de la collectionnite ou d’un besoin de possession marqué, il est surtout représentatif de la diversité des jeux qui nous sont proposés.

Il importe ainsi plus de souligner l’intérêt que peuvent susciter les jeux vidéo aujourd’hui que notre incapacité à les terminer : voilà un média qui touche un nombre croissant de personnes, et pour lequel l’intérêt ne décroît pas. Sans aller jusqu’à dire qu’il s’agit là d’un gage de qualité, on ne peut qu’admirer la richesse de cet art si jeune.