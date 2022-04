Game Pass et Games With Gold – Les jeux d’Avril 2022

Sony a dévoilé les évolutions que connaitrait son service par abonnement PS Plus. Du côté de chez Xbox, on semble satisfait par le modèle actuel, et il ne semble pas qu’on va en changer de sitôt, même si des rumeurs évoquent l’apparition d’un « forfait familial » pour le Game Pass. Il s’agirait, à l’image de ce qui se fait pour les applications de streaming de musique, d’une tarification regroupant plusieurs comptes au sein d’un même abonnement, vous permettant de lancer une partie en cloud même si votre petit frère a déjà lancé le Game Pass sur la console (ou inversement…). En attendant, regardons du côté de ce qui existe déjà, et en premier lieu les jeux gratuits de l’abonnement Gold.

Games With Gold

Comme chaque mois, et malgré un intérêt tout relatif aux côtés du Game Pass, Xbox continue de distribuer chaque mois 4 titres dans le cadre des Games with Gold. Pour le mois d’avril 2022, vous pourrez récupérer :

Another Sight (du 1 er au 30 avril)

(du 1 au 30 avril) Hue (du 16 avril au 15 mai)

(du 16 avril au 15 mai) Outpost Kaloki X (du 1 er au 15 avril)

(du 1 au 15 avril) MX vs ATV Alive (du 16 au 30 avril)

Aucun gros titre, donc, même ancien, bien que Hue bénéficie d’une assez bonne réputation. Notre curiosité s’orientera vers Another Sight, en attendant Stray, puisqu’on y est accompagné d’un chat roux !

Game Pass

Alors que le mois d’avril est déjà entamé, on n’a encore que très peu d’informations concernant les jeux qui seront ajoutés au catalogue du Game Pass ce mois-ci. Seuls trois titres ont été annoncés :

MLB The Show 22 (Consoles) – 5 avril

(Consoles) – 5 avril Chinatown Detective Agency (Consoles, PC) – 7 avril

(Consoles, PC) – 7 avril Hello Neighbor 2 (bêta) – 7 avril

On espère avoir un listing plus conséquent à partager avec vous très vite ! En attendant, vous pouvez aller jeter un œil à Weird West, un jeu signé par des anciens d’Arkane qui vient juste d’arriver sur le service de Microsoft.