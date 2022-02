Game Pass et Games With Gold – les jeux de Mars

Games With Gold

Parce qu’il n’y a pas que le Game Pass dans la vie, certains d’entre nous restent attachés à cette formule à l’ancienne, abonnement qui permet de jouer en ligne et de récupérer quatre jeux par mois. On rappelle que les abonnés au Game Pass Ultimate peuvent aussi récupérer les Games With Gold chaque mois. Voici d’ailleurs les jeux qui seront téléchargeables en mars :

The Flame in the Flood – Un jeu de survie avec des éléments de Rogue, édité par Curve Digital et passé un peu sous les radars malgré quelques nominations à différentes récompenses, notamment pour ses visuels fort réussis. Les Games With Gold nous offrent ici une nouvelle chance de découvrir le jeu.

Street Power Football – Comme son nom l’indique, une sorte de Fifa Street avec un peu moins de moyens. Pas le jeu vers lequel on se serait dirigé naturellement, mais pour les amateurs du ballon rond, puisque c’est « offert »…

Sacred 2 Fallen Angel – Hack & slash sorti il y a plus de treize ans sur console de 7ème génération, Sacred 2 avait marqué à sa sortie pour l’étendue de sa carte immédiatement accessible façon monde ouvert. On va le relancer à l’occasion des Games With Gold pour voir quel poids aura eu le temps sur le titre…

Bob l’Éponge Truth or Square – Comme souvent avec Bob l’Éponge, on a affaire à un 3D platformer plutôt rigolo qui accusera ici peut-être un peu son âge. On note que le jeu était sorti, en 2009, pour les dix ans de la licence.

The Flame in the Flood et Sacred 2 seront téléchargeable dès le 1er mars, et c’est le 16 mars, ensuite, que Street Power Football et Bob l’Éponge Truth or Square seront à leur tour accessibles « gratuitement ».

Game Pass

Peu d’infos encore sur la première vague de jeux à intégrer le Game Pass en mars. Nous connaissons cependant déjà cinq titres qui s’ajouteront au catalogue, et bonne nouvelle, il y a du « day one », et pas des moindre. La suite de FAR: Lone Sails, très attendue ne serait-ce que pour sa D.A., la dernière expérience narrative sélectionnée par Annapurna Interactive, ou encore Weir West, signé du nouveau studio de Raphaël Colantonio, fondateur d’Arkane… Bref ,une liste encore un peu courte, mais déjà riche en promesses !