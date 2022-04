Collectors de jeux vidéo – Notre sélection du mois d’avril 2022

Le creux de la vague se poursuit du côté du jeu vidéo. Ou était-ce plutôt les premiers mois de l’année qui étaient beaucoup trop remplis pour nos tristes comptes en banque ? Qu’importe. Cela va nous permettre d’économiser nos précieux deniers et de nous préparer pour de prochains mois que nous espérons beaucoup plus riches. Nos suggestions d’éditions collectors seront donc pour ce mois d’avril très orientées vers d’excellents jeux indépendants auxquels on a envie de donner un coup de projecteur, si tant est qu’ils en aient réellement besoin.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Deluxe (5 avril, 70 €)

Bon d’accord, on n’est pas vraiment sur du jeu indépendant, mais on pense aussi aux amoureux des petites briques danoises. D’autant que ce nouvel opus vidéoludique, permettant de vivre l’intrigue des neuf films principaux de la saga mythique de George Lucas, s’annonce particulièrement réussi. Au programme de l’aventure, certes, mais surtout une réinterprétation toujours aussi burlesque permettant aux plus jeunes comme aux grands enfants de s’amuser. Cette édition deluxe inclura, en plus du jeu sur PlayStation, Xbox et Switch (même si seule cette dernière est encore disponible actuellement), un pack de six personnages supplémentaires à télécharger et une mini figurine exclusive Lego de Luke Skywalker. – Lego Store, Amazon.

Ender Lilies: Quietus of the Knights Édition Collector (10 avril, 65 $)

Lors de sa sortie en dématérialisé l’été dernier, Ender Lilies: Quietus of the Knights a eu droit à son petit succès critique et commercial, notamment grâce à sa direction artistique de toute beauté. Il n’est donc pas si surprenant que cet excellent metroidvania 2D nous soit aujourd’hui proposé dans une édition collector, en import US uniquement malheureusement, via Limited Run Games. Un peu chiche pour le prix demandé, celle-ci contient le jeu sur PS4 ou Switch, un poster réversible et la bande originale sur CD. Heureusement, pour un prix moindre (40 $), il est aussi possible de précommander uniquement le jeu dans une édition simple. Celles-ci restent ouvertes jusqu’au 10 avril. – LimitedRunGames

Demon Turf (17 avril, 40 $)

Point d’édition collector cette fois, mais une version physique d’un titre auquel nous vous conseillons ardemment d’accorder votre attention. Demon Turf est une création bien déjantée proposant de la plateforme 2D dans un univers en 3D, un peu à la Paper Mario. Que ce soit au niveau de l’histoire, très drôle, du contenu du jeu ou de son gameplay, Demon Turf n’a pas tant à rougir que ça de la comparaison avec la série de Nintendo, surtout pour les derniers épisodes. Il sera possible, jusqu’au 17 avril donc, de se procurer la version boîte du jeu pour PS5 ou Switch. – LimitedRunGames

ANNO: Mutationem Édition Deluxe (24 avril, 65 $)

Encore une fois du côté de Limited Run Games, c’est à l’édition deluxe d’ANNO: Mutationem que nous allons nous intéresser. Il ne s’agit pas là de la dernière itération du célèbre city builder, mais d’un jeu indépendant en provenance de Chine mettant en scène Ann dans un univers cyberpunk 2D magnifiquement réalisé. Notre tâche sera alors d’aider notre héroïne à découper les nombreuses créatures ennemies de son univers afin de dénicher un remède pour se soigner. Cette édition collector nous est proposée pour PS4 et PS5 avec un porte-clés en plus des habituels poster et OST. – LimitedRunGames

Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition (28 avril, 54 €)

On l’a attendu, des mois durant, nous accrochant désespérément au moindre murmure le concernant, avant que Nintendo ne finisse, enfin, par confirmer le retour de ce RPG légendaire. C’est peut-être même l’un des plus grands jeux de rôle jamais créé. Chrono Cross, puisque c’est de lui dont on parle, sera disponible en dématérialisé dès le 7 avril prochain, avec en bonus le visual novel Radical Dreamer – Le Trésor Interdit, inédit hors du Japon. Néanmoins, pour les amoureux d’éditions physiques que nous sommes, PlayAsia nous offre la possibilité d’importer un exemplaire du jeu qui a en plus le bon goût d’inclure la traduction française. – PlayAsia

Eastward Édition Collector (30 avril, 75 $)

Eastward a su marquer les esprits lors de sa sortie sur l’eShop de la Switch et PC à l’automne dernier. Cette pépite indépendante en provenance de Chine peut même être considérée comme un « must play » pour les amateurs d’action-aventure 2D. Pour ne rien gâcher, cette épopée particulièrement consistante (au moins 25h pour en faire le tour) est portée par un pixel art sublime. Il y a quelques jours, l’éditeur français Just For Games a annoncé l’arrivée d’une édition physique à paraître le 24 mai prochain. Mais pour les plus collectionneurs, il existe aussi une édition collector au contenu particulièrement alléchant puisqu’elle nous permettra de découvrir l’univers du jeu au travers d’un jeu de société, limité à uniquement 3 000 exemplaires. Voilà qui donne bien envie. – Iam8Bit