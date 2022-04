En Avril, les petits lapins amènent aussi des jeux gratuits sur PC !

Après un mois de Mars particulièrement chargé, notamment sur console PlayStation (Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West), mais pas que (Elden Ring, évidemment, mais aussi Tunic, Young Souls ou Kirby…), nos finances ont peut-être un peu de plomb dans l’aile. Heureusement, sur PC, chaque mois, grâce à notre sélection de jeux gratuits, on peut trouver des heures et des heures de jeux pour zéro euro !

Epic Games Store

Premier coup d’œil sur la boutique incontournable pour les radins : l’Epic Game Store. Premiers jeux gratuits – au pluriel ! – en ce début avril, City of Brass et Total War: Warhammer. Le premier est un Rogue-like en vue subjective dans un univers rappelant fortement Prince of Persia, le tout réalisé par des vétérans ayant travaillé sur Bioshock. Le second est l’incursion du jeu de stratégie de référence Total War dans l’univers médiéval-fantastique de Games Workshop. Deux avantages ici : les figurines arrivent déjà peintes, et ne coûtent pas un bras, puisque le jeu est offert. Vous avez jusqu’au 7 avril pour récupérer ces deux titres.

Bonne nouvelles, ils seront ensuite remplacés par deux autres jeux gratuits : Rogue Legacy, considéré par certains comme le mètre-étalon du genre que son titre affiche fièrement, et The Vanishing of Ethan Carter, un classique du walking sim. Ces deux prochains titres seront téléchargeables du 7 au 14 avril, avant d’être eux-même remplacés.

Prime Gaming

Faussement gratuit, mais tout bénef’ si vous êtes déjà membres Prime, le programme Prime Gaming d’Amazon nous permet ce mois d’Avril de récupérer encore 8 titres, qui sont les suivants :

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Monkey Island 2 – LeChuck’s Revenge – Special Edition.

Nanotale – Typing Chronicles

Guild of Ascension

Trunip Boy Commits Tax Evasion

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors: Family Secrets

Aux côtés de ces jeux, Amazon a conclu un accord avec Activision Blizzard pour offrir du contenu exclusif aux abonnés Prime. Ceux-ci pourront ainsi récupérer des cartes pour Hearthstone (dont quelques cartes légendaires garanties), et des boites de butin pour Overwatch.

Mais aussi…

Pixel Puzzles 2: Anime, un jeu de puzzle classique, comme ceux, en carton, qu’on résout sur la table du salon, et Cursed Sight, un visual novel, viennent de sortir et sont déjà gratuits sur IndieGala. Et n’oublions pas que le Microsoft Store, comme Google Play, dispose d’une large collection de « petits » jeux gratuits !