The Elder Scrolls V: Skyrim – Oblivion remis au goût du jour

Lassé d’attendre le prochain The Elder Scrolls ? Vous avez parcouru Bordeciel de fond en comble ? Alors il serait peut-être temps pour vous de vous intéresser à Skyblivion, le remake non-officiel d’Oblivion dans Skyrim fait par les fans et pour les fans de la licence ! En développant depuis bientôt plus d’une décennie, cette version améliorée de ce quatrième opus vient tout juste de dévoiler une toute nouvelle vidéo faisant état de son avancement.

Totalement développé par une équipe de bénévoles, Skyblivion regroupe un petit groupe de fans d’Oblivion désireux de voir leurs jeux favoris être remis au goût du jour. Si Bethesda avait décliné l’idée de se lancer dans un remaster d’Oblivion, expliquant à quelle point la tâche serait un gouffre à temps, ces joueurs ont décidé de relever ce défi. Au programme, une refonte du style d’Oblivion afin de le faire tourner avec le moteur de Skyrim.

Et il ne s’agit pas ici de simplement modifier quelques textures mais bel et bien de réussir à importer la totalité du jeu dans le cinquième opus, c’est-à-dire les environnements mais aussi toutes les quêtes et personnages. On comprend donc sans mal pourquoi ce projet prend autant de temps surtout qu’il n’est pas fait par une équipe de professionnels. Aux dernières nouvelles, l’équipe aurait enfin réussi à importer de manière plus efficaces les quêtes au sein de leur mod. Chose qui était bien plus difficile jusqu’à présent et qu’il nous présente dans cette bande-annonce.

“Malgré la portée massive de ce projet, nous voyons enfin la fin de la route, mais il y a encore du travail à faire.”

On y découvre aussi une modification de l’interface donnant un cachet plus fini. Reste à savoir qu’elles seront les prochaines modifications. Toujours à la recherche de contributeur afin de les aider sur les dernières lignes droites, ce mod a déjà de quoi en faire rêver plus d’un et rend véritablement honneur à l’équipe de développeurs.

« Si vous pensez pouvoir contribuer à ce projet, nous serions ravis de vous avoir dans l’équipe. » précise le gérant de l’équipe dans la description de sa bande-annonce. Le message est transmis…