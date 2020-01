The Elder Scrolls Online – Une annonce prochaine sur Twitch

The Elder Scrolls Online dévoilera son prochain chapitrer sur Twitch.

Les joueurs de The Elder Scrolls peuvent déjà commencer à sentir le froid mordant de Bordeciel. Sorti depuis presque 6 ans déjà, le MMORPG de Bethesda s’apprête à dévoiler la prochaine région à parcourir. Pour ce faire, la boîte de développement américaine a décidé de faire les choses en grand en annonçant le prochain chapitre de The Elder Scrolls Online en direct sur leur chaîne Twitch.

Les fans de la licence n’ont plus qu’à marquer d’une croix rouge le 16 janvier prochain, date à laquelle aura lieu l’annonce en direct. C’est toute une soirée qui est prévue par la firme avec notamment la présence de nombreux streamers actifs sur le MMO, tels que Krayn ou encore le Pyro-Barbare Bob Lennon. Les viewers pourront ainsi profiter d’une soirée animée par leurs streamers préférés avant de découvrir l’annonce prévue pour 23 h.

Rich Lambert et Pete Hines dévoileront alors la toute nouvelle région que les joueurs pourront explorer après Morrowind, Summerset et Elsweyr même si cette dernière est déjà connue des joueurs. En effet, les développeurs nous ont déjà dévoilé que c’est en Bordeciel que se déroulera le prochain chapitre. L’occasion pour les joueurs de parcourir une nouvelle fois les rues de Blancherive et d’affronter des dragons dans des plaines enneigées.

Cela ne vous emballe pas ? Sachez que des récompenses sont à récupérer pour les joueurs qui regarderaient l’annonce en direct ! En effet, si un certain nombre de viewers sont présents sur le live, les joueurs pourront récupérer un familier ainsi qu’une sélection suggérée par la communauté. Ainsi, à 80 000 spectateurs vous pourrez récupérer le familier “chauve-souris à longues ailes” et pour la seconde récompense, il faudra atteindre 150 000 spectateurs en simultané.