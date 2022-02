Giboulées de mars… de jeux gratuits sur PC !

L’actu chargée en candidats au GOTY, de Horizon Forbiden West à Elden Ring, en passant par les Gran Turismo 7 ou autre Kirby et le Monde Oublié qui débarquent sous peu, ne doit pas nous empêcher de mettre quelques titres de côté pour les mois de disette, ou même de simplement ignorer ces grosses sorties onéreuse pour se concentrer sur les possibilités de jouer gratis. Comme chaque mois, on fait le tour des offres de jeux gratuits sur PC.

L’Epic Game Store

La bonne habitude hebdomadaire qui nous permet de récupérer chaque mois plusieurs jeux gratuits, et même des jeux assez récents, comme cette semaine avec le RPG Cris Tales, distribué sur le Game Pass il y a de cela quelques semaines (dispo jusqu’au 3 mars). Notre critique avaient relevé quelques défauts de redondance malgré une identité graphique inspirée, et une bonne idée (sur le papier) de game system qui se joue du temps. Voilà l’occasion pour les non-abonnés au service de Microsoft de se faire leur propre avis. La semaine prochaine, ce sont des classique rétro qui seront offerts, avec le cultissime Centipede dans une version remise au goût du jour, ainsi que Black Widow (rien à voir avec Marvel), twin-stick shooter à la Asteroids.

Prime Gaming

L’autre rendez-vous incontournable de l’amateur de gaming gratuit. Rappelons que pour bénéficier du programme, vous devez néanmoins avoir souscrit un abonnement Prime, que ce soit pour bénéficier des services du e-commerce ou du streaming vidéo. Ce mois-ci, ce sont pas moins de sept jeux qui vous seront offerts, dans une sélection éclectique :

Madden NFL 2022

Surviving Mars

Crypto Against all odds

Pesterquest

Look inside

The Stillness of the Wind

Steamworld Quest

Sept jeux gratuits qui seront disponibles dès le premier mars pour les abonnés.

Mais aussi…

Parce qu’il n’y a pas que l’Epic Games Store et Steam dans la vie, n’hésitez pas à aller fouiller les stores alternatifs, qui recèlent souvent de bonnes surprises. C’est le cas de la boutique axée rétro de CD Projekt, GOG, qui propose en permanence une petite sélection de jeux gratuits. On notera par exemple Cayne, point’n’click horrifique en 3D isométrique, à la fois rétro et contemporain, ou Ascendant, un platformer aux accents beat’em up très coloré. Un peu plus underground, donc plus cool, passez également chez Indiegala, qui possède aussi une section consacrée aux jeux offerts ; en ce moment, vous pourrez ainsi récupérer Copperbell, un platformer entièrement dessiné à la main.

Comme d’habitude, nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux jeux gratuits qui tomberaient au cours du mois. Passez donc vérifier ici si d’autres bons plans ont été partagés ! Et n’hésitez pas à déclarer les vôtres en commentaires !