Collectors de jeux vidéo – Notre sélection du mois de mars 2022

Quel mois bien chargé que l’on vient de conclure. Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Dying Light 2: Stay Human entre autre nous ont bien ponctionné nos comptes en banque. On va pouvoir enfin économiser un peu, le calendrier se révélant bien moins chargé à présent. Quoique. Il y a tout de même quelques petites pépites collectors à dénicher pour ce mois de mars 2022. De l’indépendant au triple A qui tâche, de l’action à la gestion en passant par la stratégie, il y en aura pour tous les goûts. Bonne chasse !

Elex II Édition Collector (1er mars, 170 €)

On commence directement au 1er jour du mois de mars avec l’édition collector du très peu attendu Elex II sur PS4, PS5, Xbox et PC. Ce RPG à la troisième personne en monde ouvert se dote néanmoins d’un joli coffret incluant le jeu physique accompagné de son Steelbook, un porte-clé, la bande original du jeu, un concept album Cassandra, un très bel artbook hardcover et la pièce maîtresse : une figurine d’un Alb de 23cm. Normalement prévu pour être commercialisé autour des 150 €, le prix semble avoir grimpé de 20 € ces dernières semaines. Vu le peu de hype sur ce titre, on peut imaginer le trouver moins cher plus tard. – Fnac, Amazon…

Triangle Strategy Édition Limitée du Tacticien (4 mars, 100 €)

Voilà un titre très attendu sur switch en ce début du mois de mars. Entre Octopath Travelers pour son esthétique, et Final Fantasy Tactics pour le gameplay, Triangle Strategy nous arrive avec un très joli coffret limité qui devrait ravir les fan du genre. On pourra y retrouver le jeu en version boite et son Steelbook, un poster réversible, un jeu de carte et un set de dé métallique, le tout dans un bel écrin « Journal d’Orlea ». Actuellement toujours disponible à la précommande, il fait partie des édition qu’il ne faudra pas trop tarder à sécuriser si l’on veut pouvoir l’ajouter à sa collection. – Auchan, Fnac, Micromania…

The Cruel King and The Great Hero Storybook Edition (4 mars, 60 €)

Une édition comme on les aime. Un prix raisonnable, un joli fourreau comme nous a habitué Nipon Ichi Software et un contenu toujours très correct pour un jeu qui s’annonce fort sympathique dans l’esprit de The Liar Princess and The Blind Prince. On retrouve donc dans cette jolie boite le jeu en boite sur PS4 ou Switch, un mini artbook, la bande originale du jeu (à télécharger) et une peluche du Great Hero de 15cm. Comme souvent avec ces éditions NiS, dans quelques semaines ou mois, il risque de devenir très compliqué de les trouver. – Fnac, Amazon, Micromania…

Gran Turismo 7 Édition Spéciale 25è anniversaire – (4 mars, 100 €)

Première grosse sortie exclusive du coté de PlayStation 5 sur ce mois de mars, Gran Turismo nous est ici proposé, non pas dans une édition collector, hélas, mais dans une édition Steelbook proposée pour le 25ème anniversaire de la licence. Pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis le Steelbook exclusif malheureusement. Mais on pourra éventuellement se consoler avec les bonus numériques à savoir la Toyota GR Yaris, la Toyota Castrol TOM’S Supra, la Mazda RX-VISION GT3 Concept, la Porsche 917K Living Legend, 1 100 000 Crédits pour le jeu et la bande originale du jeu. Une édition à réserver au fans de la saga.

Sol Cresta Dramatic Edition Collector’s Package (20 mars, 130 $)

Un jeu Platinum Games, ca ne se refuse pas. Exit les Beat’em Up et bonjour le Shoot’em Up avec ce Sol Cresta, suite de Moon Cresta et Terra Cresta sortis respectivement en 1980 et 1985. Dans ces éditions collectors en import US, on retrouve le jeu sur PS4 ou Switch et son « Dramatic DLC ». Ce gros coffret contient également deux petites médailles, un pin’s, des cartes illustrées, une réplique en métal du vaisseau ainsi que l’OST de Yuzo Koshiro sur deux disque. En prime, on trouvera une mini réplique de borne d’arcade de 5,5″ avec un écran diffusant (uniquement) une vidéo. Pour précommander ce coffret, ou même uniquement une édition simple du jeu (pour 50$), la date limite est fixée au 20 mars. – LimitedRunGames

Skul: The Hero Slayer Signature Edition (25 mars, 60/65 €)

Cet excellent jeu d’action / plate-forme aux airs de rogue lite nous est proposé sur PS4 et Switch dans une très belle édition signature. Comme les autres de cette collection, elle inclura bien sur une carte signée par les développeurs. On pourra également y retrouver le jeu dans sa version simple (qui comprend le jeu, un petit livret et l’OST numérique), un porte-clé, quatre pin’s et la bande originale au format CD. Un coffret fort sympathique qui, s’il suit la même trajectoire que les autres éditions signatures, devrait passer en promotion dans quelques mois. Néanmoins, si vous voulez être sûr de l’avoir, elle sort le 25 mars prochain. – JustForGames, Micromania.

Rune Factory 5 Édition Limitée (25 mars, 80 €)

C’est le retour de la simulation de ferme avec cette cinquième itération de Rune Factory à paraître sur Switch exclusivement. Comme le précédent opus, les fans pourront se procurer un coffret très limité qu’il conviendra de précommander sans trop tarder pour être sur de l’ajouter à sa ludothèque. Celui-ci nous est proposé avec le jeu dans son édition physique, un Steelbook exclusif, un artbook, la bande originale sur CD et des costumes pour égayer sa partie. À noter que les 1 500 premières commandes sur le site de l’éditeur auront droit en bonus à une petite peluche. – JustForGames, Fnac, Micromania…

Tiny Tina’s Wonderlands Coffre au Trésor (25 mars, 120 €)

Un nouveau jeu dans l’univers Borderlands par Gearbox Software que ce Tiny Tina’s Wonderlands. Et, comme ca devient une très mauvaise habitude depuis quelques années, une édition collector, nommée ici « Coffre au Trésor », qui est vendue sans le jeu dedans. C’est malheureusement la voie choisie par les éditeurs pour maximiser toujours un peu plus leurs gains. Cependant, pour ceux qui souhaiteraient passer à la caisse, sachez que l’édition propose une peluche de licorne, un jeu de tarot de 78 cartes avec des illustrations du jeu, une maquette Paper Craft du château de Butt Stallion, la carte en tissu du jeu et 3 pin’s en émail. – Fnac, Amazon.

Call of The Sea Édition Collector Journey (31 mars, 120 €)

Call of The Sea avait su sortir du lot lors de sa sortie dématérialisée en décembre 2020. Grâce à son très beau succès critique et commercial, il nous est cette fois proposé dans une version physique collector afin de satisfaire les fans les plus collectionneurs du jeu. Limité à uniquement 1 000 exemplaires sur PS5, le contenu de ce coffret, présenté dans un packaging « malle de voyage », à de quoi nous plaire : le jeu en format physique, un vinyle coloré, un artbook hardcover grand format de 130 pages, 3 lithographies, un petit artbook, un billet de voyage, deux photos et un poster. En bref, beaucoup de goodies fort sympathiques pour un tarif raisonnable. Un collector à se procurer d’urgence. – Amazon, Micromania.