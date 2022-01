Les jeux PC gratuits de février qui vont venir grossir le backlog

Si d’habitude, on accueille les jeux gratuits à bras ouverts, il y a de fortes chances que ce mois-ci, ils finissent sur notre paj (la pile à jouer – autrement dit le backlog), tant les sorties importantes sont nombreuses. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir, et telle une fourmi de la fable, voyons ce qu’on pourra accumuler ce mois-ci en vue de futurs mois de disette vidéoludique.

Epic Games Store

L’Epic Games Store se donne des airs de Game Pass et frappe très fort pour cette première semaine de février en offrant un titre quasiment Day One. Car si Daemon X Machina est sorti en 2019, c’était jusqu’ici une exclusivité Nintendo Switch. Sur un scénario signé Kenichiro Tsukuda (Armored Core 2, No More Heroes III), le TPS débarque donc sur PC avec une belle offre de lancement, puisqu’il est gratuit. Dépéchez-vous néanmoins, vous n’avez que jusqu’au 3 février, 17h00, pour l’ajouter à votre bibliothèque. C’est ensuite le très bon platformer Yookah-Laylee and the Impossible Lair, qu’on doit à des anciens de chez Rare (Donkey Kong Country), qui sera offert. On regrette juste qu’il a déjà été proposé gratuitement par la boutique précédemment…

Amazon Prime Gaming

Des jeux gratuits avec des guillemets chez Amazon, puisqu’il faut tout de même être client du service Prime (que ce soit pour les livraisons à volonté ou le streaming vidéo). Néanmoins, si c’est votre cas, c’est une proposition à ne pas négliger, d’autant plus que ce mois-ci, Prime a sélectionné des titres peu connus et qu’on n’a pas l’habitude de voir ailleurs. Alors certes, cela manque peut-être de AAA, mais on y gagne en échange en découverte ! Voici la liste des jeux téléchargeables chez Prime ce mois de février :

Stellaris

Ashwalkers: A Survival Journey

As Far As The Eye

Double Kick Heroes

Golazo! Soccer League

Les abonnés pourront aussi obtenir du contenu in-game pour Rainbow Six Extraction, New World, Apex Legends, Battlefield 2042, FIFA 22… Rendez-vous dans votre espace Prime sur Amazon dès le 1er février !

Mais aussi…

Amplitude offre en ce moment Endless Space Collection, son 4x intergalactique, contre le rattachement de son compte Steam à son compte Game2gether (les forums et services Amplitude). Ça marche aussi pour les personnes déjà inscrites, qui peuvent simplement se rendre sur la page d’Amplitude pour récupérer le jeu. Veillez à procéder au plus vite, Amplitude n’a pas communiqué sur la date de fin de l’opération qui peut ainsi survenir à tout moment…

Enfin, le phénomène addictif du moment, Vampire Survivors, est jouable gratuitement sur itch.io. Attention, l’essayer, c’est risquer de ne pas pouvoir s’arrêter…

Des jeux gratuits sur PC sont régulièrement proposés de-ci, de-là. Alors, n’hésitez pas à repasser sur cette page pour être sûr de ne rien manquer. Proposez aussi les bons plans que vous auriez vous-même dénichés dans la section commentaires juste ci-dessous !