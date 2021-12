Les premiers jeux gratuits de l’année 2022 sur PC

Le mois de Janvier est particulièrement calme au niveau des sorties de nouveautés. C’est donc l’occasion parfaite d’aller s’essayer à des jeux qui font un peu moins l’actualité, d’autant plus quand ces derniers sont gratuits. On fait un petit tour d’horizon des titres à récupérer pour son PC sans passer à la caisse au mois de Janvier 2021.

Epic Games Store

Après nous avoir régalé pour Noël avec pas moins d’un jeu gratuit par jour, l’Epic Games Store commence l’année en fanfare en nous offrant pour cette première semaine de Janvier non pas un, mais trois jeux AAA, tous encensés par la critique. C’est en effet l’intégrale de la nouvelle trilogie Tomb Raider qu’il est possible de télécharger gratuitement jusqu’au 6 janvier. Soit Tomb Raider 2016 (et dans sa version GOTY), Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider.

Une fois cette première semaine terminée, Gods Will Fall prendra la place de Lara Croft et sera téléchargeable du 6 au 13 janvier 2022. Il s’agit d’un sympathique dungeon crawler mâtiné de Rogue à la direction artistique plutôt réussie. Si le jeu n’avait qu’à moitié convaincu à sa sortie, la gratuité devrait lui permettre de se voir offrir une nouvelle chance !

Amazon Prime Gaming

L’autre rendez-vous immanquable des amateurs de jeux gratuits, c’est l’espace réservé au jeu vidéo d’Amazon. Attention, le « gratuit » est à mettre entre tous petits guillemets ici, puisque les jeux ne sont offerts qu’aux abonnés Amazon Prime. Si la liste complète n’a pas encore été révélée, le site Presjeager, Dealabs autrichien, a mis en ligne une première série de jeux qui seront téléchargeables pour les abonnés :

WRC7

In other Waters

Abandon Ship

Paper Beast

Two Point Hospital

Une première sélection de qualité s’il en est, avec comme souvent chez Prime, des jeux un peu pour tout le monde : de l’indé salué, avec le Paper Beast d’Eric Chahi (à priori la « Folded Edition », la version pour écran classique du jeu), ou le très recommandable In Other Waters, jeu minimaliste et très réussi ; de la gestion rigolote avec le désormais classique Two Point Hospital, produit par l’ex-Bullfrog et créateur de Theme Hospital Mark Webley ; ou encore le jeu de course plutôt orienté arcade WRC7… Et cette liste (qui est encore à considérer comme une rumeur, on le rappelle) devrait venir s’enrichir avec l’annonce officielle d’Amazon.

Et aussi…

Nicalis propose pour Noël une sorte de DLC standalone de son classique Cave Story, titré Cave Story Secret Santa, une aventure courte dans l’univers de Cave Story mixant infiltration et puzzle game dans cette esthétique 16 bits propre à la licence. Cave Story Secret Santa est téléchargeable gratuitement notamment sur Steam ou GOG.

Des jeux PC gratuits « popent » régulièrement, nous mettrons à jour cet article dès qu’une nouvelle offre fera son apparition. N’hésitez donc pas à repasser régulièrement sur cette page !