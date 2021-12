Valve annonce ses meilleures ventes PC avec le Top Steam 2021

Valve a publié son palmarès de l’année écoulée, révélant avec son Top Steam 2021 les jeux les plus vendus et les plus populaires de la plateforme. Comme à son habitude, Steam entretient un certain flou autour des résultats, et ne propose pas vraiment de classement. Plutôt qu’une liste chiffrée, c’est un podium à quatre marches que propose la boutique, chaque marche étant occupée par plusieurs jeux dont on ne sait pas lequel d’entre eux devance les autres. Ce Top 2021 est également réparti en plusieurs catégories :

Les revenus – c’est-à-dire les jeux qui ont rapporté le plus, aussi bien de par leurs ventes que via les microtransactions ou autres contenus additionnels. Impossible donc de savoir vraiment quel titre s’est vendu le plus en nombre de copies ;

– c’est-à-dire les jeux qui ont rapporté le plus, aussi bien de par leurs ventes que via les microtransactions ou autres contenus additionnels. Impossible donc de savoir vraiment quel titre s’est vendu le plus en nombre de copies ; Les nouveautés – pour cette catégorie, on extrait du Top précédent les jeux exclusivement sortis cette année ;

– pour cette catégorie, on extrait du Top précédent les jeux exclusivement sortis cette année ; Les jeux les plus populaires – cette catégorie renseigne sur les jeux qui ont réussi à rassembler le plus grand nombre de joueurs cumulés sur toute l’année, en retirant les événements « anormaux » (qualifiés ainsi par Steam) comme les week-ends gratuits ;

– cette catégorie renseigne sur les jeux qui ont réussi à rassembler le plus grand nombre de joueurs cumulés sur toute l’année, en retirant les événements « anormaux » (qualifiés ainsi par Steam) comme les week-ends gratuits ; Enfin, on trouve aussi les meilleures ventes VR, les meilleurs jeux en accès anticipé (des jeux qui sont sortis de l’accès anticipé en 2021 et se sont particulièrement bien vendus), et enfin les meilleurs jeux avec contrôleur (parce que pourquoi pas).

Parmi les éléments notables, on note qu’on retrouve comme depuis sa sortie l’inévitable GTA V, porté par son mode online, dont le succès va finir par causer du tort à GTA VI. Destiny 2 reste lui aussi dans le top qu’il n’a jamais quitté depuis sa sortie. On remarque aussi la présence de Battlefield 2042, qui ne s’en est donc pas si mal tiré malgré un accueil glacial de la presse et du public.

Pour identifier les grands vainqueurs de l’année, nous avons pris le parti de croiser les jeux classés «Platine » (la plus haute marche du podium) des deux premières catégories de ce Top Steam 2021, afin de voir quels étaient à la fois les jeux générant le plus de revenus tout en étant les plus joués. Ce Top dans le désordre inclut donc :

New World

GTA V

PUBG

DOTA 2

Valheim

Apex Legends

CS:GO

Soit beaucoup de titres qu’on retrouve d’année en année. On pourrait alors déclarer grands vainqueurs de cette année 2021 sur Steam New World et Valheim, seuls jeux sortis cette année à figurer sur la liste. Le plus difficile reste maintenant à faire pour les deux titres : figurer au top l’an prochain encore. Vous pouvez retrouver ici l’ensemble du palmarès de ce Top Steam 2021.