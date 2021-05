Comment GTA Online pourrait gêner la sortie de GTA 6

À l’occasion de son rapport financier annuel rendu mardi dernier, Take-Two Interactive, l’éditeur de la licence GTA, s’est montré particulièrement satisfait, déclarant que GTA 5 avait largement dépassé ses attentes. Et on le comprend : tandis que le titre de Rockstar s’est désormais écoulé à 145 millions d’exemplaires, les achat in-game dans GTA Online ont progressé de 31% sur les douze derniers mois.

De si bons résultats que Take-Two espère raisonnablement une légère baisse l’année prochaine. Après les 3,4 milliards de dollars engrangés cette année, la société prévoit « seulement » 3,1 milliards pour l’an prochain.

Un résultat prévu à la baisse qui signifie que GTA 6 ne sortira pas avant, au minimum, avril 2022 (l’année fiscale s’étalant d’avril à mars). Ce qui permettrait à GTA 5, sorti en 2013, d’approcher les dix ans de carrière ! Impressionnante, la performance l’est encore plus quand on pense que certains titres restent à peine trois semaines en rayon, et que GTA 5 n’est jamais sorti des Top 10 annuels des ventes.

Mais ce succès peut aussi être le caillou dans la chaussure de GTA 6, ainsi que l’analyse Jeff Grubb pour Venture Beat.

Si on sait qu’un sixième épisode de la franchise est effectivement en développement, sa date de sortie, et surtout la façon dont il va sortir, sont encore inconnues et vont se révéler un véritable casse-tête pour Take-Two.

Vont-ils garder GTA 5 et surtout GTA Online en l’état, au risque de voir les joueurs (et leurs achats in-game !) s’en détourner pour aller goûter au nouvel épisode ? Ou au contraire, les joueurs qui semblent jusqu’ici très heureux dans GTA Online pourraient s’en contenter, et ne pas offrir à GTA 6 l’immense succès de son prédécesseur ? Vont-ils faire migrer GTA Online vers un GTA Online 2 basé sur GTA 6, et donc imposer un nouvel achat à leur base de joueurs aujourd’hui bien installée, sans avoir la garantie que ces derniers suivent ?

On l’a dit, de toute façon, on ne verra pas le sixième épisode avant une bonne année. Beaucoup de choses peuvent encore bouger, et cela laisse un peu de temps à Take-Two pour trouver des solutions à ses problèmes de riche !