GTA 6 – Des PNJ plus “vivants” grâce à un nouveau brevet de Rockstar ?

C’est un usager du forum Reddit qui l’a repéré : Take Two, filiale de Rockstar, a déposé en octobre dernier un brevet concernant les actions des personnages non joueurs censé rendre leurs actions plus réalistes. Le brevet est aux noms de David Hynd et Simon Parr, respectivement directeur technique et responsable de l’I.A. pour Rockstar North, que l’on croit fortement occupé au développement de GTA 6.

Le brevet, cité par VideoGamesChronicles, explique que les systèmes actuels n’offrent que des ressources limitées aux PNJ. De ce fait, on n’aura par exemple qu’un nombre limité et prédéterminé de voitures en même temps à l’écran, et en général, moins que ce qu’on attend d’une expérience réaliste. De même, toujours d’après le brevet, les PNJ possèdent souvent des caractéristiques partagées par des groupes entiers, et agissent de la même façon. Ils n’ont que très peu « conscience » de leur environnement, et ne réagissent que très tard en cas de collision.

Un constat qu’on partage tous, et qui donne souvent lieu à nombre de vidéos façon bêtisier. Dernièrement, Cyberpunk 2077 s’est particulièrement illustré pour ses problèmes d’I.A., par exemple. Mais de manière générale, il faut reconnaître qu’il est particulièrement contre-immersif de voir le script faire apparaître toujours le même modèle de voiture au même endroit sur la carte…

Le nouveau brevet de Rockstar devrait permettre de limiter ces problèmes, en donnant « conscience » aux PNJ des circonstances qui les entourent. Ainsi, en voiture, ils conduiraient plus lentement en ville que sur autoroute, seraient mieux capable d’éviter les obstacles qui se présentent et les embouteillages monstres qu’on a l’habitude de voir dans les jeux open-world. La densité de PNJ et de véhicules serait aussi touchée, avec plus de véhicules en zone urbaine, et moins dans les zones plus éloignées, par exemple, pour un environnement là encore plus réaliste.

Au-delà de personnages photoréalistes ou d’une gestion éblouissante de la lumière, c’est aussi par ce genre de progrès, presque invisible pour le joueur, que passera l’expérience d’un GTA 6 réellement next-gen !