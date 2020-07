Un rumeur lève le voile sur la map de GTA 6 !

On ne sait toujours rien de Grand Theft Auto 6, et pourtant, cela n’empêche pas les rumeurs et autres fuites présumées de pulluler sur le web. Rien de bien surprenant au vu du succès retentissant de GTA V et de ses possibilités presque infinies qui ont fait la force de ce jeu sur la durée. Et depuis peu une nouvelle rumeur circule sur le web qui porte sur la possible map du fameux GTA 6.

Cette rumeur provient d’un utilisateur de Reddit nommé Markothemexicam, connu pour avoir réussi à divulguer des informations pertinentes sur Grand Theft Auto V, comme son arrivée sur PlayStation 5 ainsi que certaines des mises à jour de GTA Online (prévues pour cet été et plus tard dans l’année). Cependant, avant de passer à la liste d’informations, il convient de mentionner que le filtreur prétend connaître toutes ces informations grâce à son colocataire, qui aurait travaillé pour Rockstar.

La map de GTA 6 serait donc celle de Vice City, ville bien connue des fans, et déjà théâtre de bons nombres d’aventures de gangsters. Toutefois, aucune info n’aura filtrée sur la timeline dans laquelle se déroulera le jeu. Le colocataire du leaker nous révèle aussi que l’annonce du jeu devrait avoir lieu l’année prochaine, bien qu’elle pourrait être retardée à cause du Covid.

De plus, comme pour Red Dead Redemption 2, il y aurait un système météorologique poussé (sur lequel ce prétendu ancien employé de Rockstar aurait travaillé) et qui affecterait le comportement des PNJ. Le leaker affirme que son coloc’ a testé certaines fonctionnalités de GTA 6 et qu’il a hâte que le jeu soit révélé tant le travail fourni serait de qualité. Mais, comme nous tenons à le rappeler, c’est une rumeur qui est loin d’être officielle. De plus, son post sur Reddit date déjà d’il y a quelques mois et on ne lui avait pas accordé beaucoup d’importance à l’époque. Mais grâce à ses prédictions justes concernant GTA 5 le bonhomme s’est attiré un sacré fan-club…