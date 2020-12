GTA VI pourrait être un titre principalement Online

La saga de Grand Theft Auto est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines, mais malheureusement pas à cause de l’annonce d’un GTA VI pourtant très attendu. En effet, si la licence phare de Rockstar fait encore parler d’elle aujourd’hui, c’est grâce à la nouvelle mise à jour de GTA Online, le mode multijoueur de GTA V. Un succès toujours aussi fort, 7 ans après la sortie du titre. Toutefois, quelques nouvelles sur le prochain jeu du studio ont fait leur bonhomme de chemin jusqu’à notre rédaction.

Cela faisait très longtemps que Rockstar n’avait pas parlé de ses projets futurs, laissant la porte ouverte à toute les rumeurs quant à son prochain bébé. Un climat d’attente qui aura permis aux informations (vraies ou fausses) les plus folles de faire rêver tout un pan de joueurs, tout en ouvrant la route à toute future annonce du studio.

C’est lors d’une interview entre GQ, Tarek Hamad et Scott Butchard, développeurs chez Rockstar, que des détails vraiment intéressants pour les fans de studio et de la saga GTA ont été mis en lumière. Ils ont discuté des futurs projets de la société, qui, selon eux, se concentreront sur la combinaison des expériences en mode solo et du mode multijoueur :

“Je pense que nous pouvons créer des expériences centrées sur un seul joueur dans GTA Online et, à l’avenir, nous mettrons en œuvre davantage d’éléments et de fonctionnalités pour le joueur lui-même”.

Les déclarations de Hamad sont également très intéressantes. Il parle de l’évolution de la saga GTA et dit que, même si leur prochain jeu devra avoir une principale composante solo (sans doute dû au fait tous les fans attendent ce genre d’expérience pour le futur GTA VI), l’interaction vivante entre joueurs en multi reste très intéressante, et semble désormais appartenir à l’ADN de la franchise.

Néanmoins, gardez bien en tête qu’ils n’ont jamais cité clairement GTA VI, utilisant plus volontiers les termes de ” l’évolution de Grand Theft Auto”, ce qui en soit, est assez significatif.

De notre côté, nous comprenons la logique d’inclure directement un mode multi pour GTA VI, compte tenu du succès sur le long terme de GTA Online, mais nous espérons que le titre nous permettra tout de même de profiter d’une aventure solo emplie de liberté, comme seule Rockstar sait les produire.