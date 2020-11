Everywhere – Le futur concurrent de GTA lâche Amazon

On garde un œil curieux sur Everywhere, l’ambitieux projet de l’ex-Président de Rockstar North, qui ne vise rien de moins que de concurrencer GTA sur son propre terrain. Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines, Leslie Benzies (l’ex-président en question) avait réussi à réunir plus de 40 millions d’Euros pour attaquer le développement de son projet d’open world.

Nouveaux mouvements dans le projet, puisqu’on apprend que récemment, le studio Build a Rocket Boy – le studio de Leslie Benzies, donc, au sein duquel travaillent également des anciens de DICE, Rare, ou Ninja Theory – a décidé de changer de moteur 3D, switchant de Lumberyard pour un plus classique Unreal Engine.

Lumberyard, c’est le moteur “maison” d’Amazon, qui a décidé depuis quelques années de se lancer dans le gaming. Et justement, outre le fait que le projet Everywhere avance et est bien vivant, cette info sur le passage à Unreal Engine nous dit peut-être autre chose.

On le sait, les jeux Amazon ne réussissent pas à s’imposer, et les studios de Jeff Bezos connaissent annulation après annulation. Si la marque au sourire est bien le leader incontesté du streaming via sa filiale Twitch, côté production maison, c’est plus compliqué. Pas plus tard que le mois dernier, Amazon fermait définitivement les serveurs de Crucible, le jeu n’ayant pas trouvé son public.

En 2018, c’est un jeu nommé Breakaway qui s’était vu annulé avant même de sortir de sa période Alpha. Dernier acte de cette trilogie avortée, New World, un MMORPG dont la date a déjà été repoussée après que les bêta-tests se sont montrés peu convaincants…

Ainsi, fort de leurs 40 millions de dollars, Build a Rocket Boy et Everywhere ont peut-être décidé de se passer des services d’Amazon, avec qui un accord était peut-être en chemin ? Toujours est-il que même sans ce genre de supputations, c’est à nouveau une mauvaise nouvelle pour Amazon Studios, qui tenaient avec Everywhere un possible blockbuster pour mettre en avant son moteur de jeu…

Toujours pas de fenêtre de sortie pour Everywhere, qui, on l’imagine, s’il vient de changer de moteur, ne doit en être qu’à un stade peu avancé de son développement…