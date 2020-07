Crucible – Malgré des moyens illimités, Amazon ne convainc pas

C’est un chemin plutot rare, voire inédit qu’a emprunté Crucible, le jeu d’Amazon Game Studios lancé en grandes pompes le 20 mai dernier. En effet, après à peine un mois de présence, le titre est reparti en bêta fermée !

Jeu en ligne à la frontière du Battle Royale et du MOBA, Crucible n’aura pas convaincu, et, en plus de ses divers soucis techniques, aura surtout manqué de joueurs ! Ce qui est évidemment un problème majeur pour un titre basé sur la compétition en ligne…

On peut ainsi s’interroger sur la pertinence de la décision : rendre le jeu disponible pour encore moins de joueurs alors qu’il en manquait déjà… Amazon ne chercherait-il pas à faire doucement oublier son jeu ?

Ce que nous montre en tous cas plus largement l’expérience Crucible, c’est qu’en matière de gaming, le budget ne fait pas tout, loin de là. À la tête d’Amazon, on trouve ainsi Jeff Bezos, qui avec un fortune atteignant plus ou moins les 170 milliards de dollars, possède un compte en banque qui dépasse le PIB du Maroc (environ 120 milliards de dollars). Une fortune qui n’aura pas empêché Amazon de se planter…

La société n’est pourtant pas complètement étrangère à la famille gaming, puisqu’elle possède l’invincible Twitch, canal préféré des streamers, qui a déjà eu la peau de YouTube Gaming et de Mixer, respectivement détenus par Google et Microsoft. Encore deux sociétés aux moyens quasi-illimités qui n’auront pas su s’imposer sur le segment. Tout comme Google a aussi beaucoup de mal à faire vivre Stadia, dont la première année a été un peu compliquée.

Et puisqu’on en est aux géants de l’industrie qui se voient obligés de reculer, on a appris cette semaine que Facebook abandonnait Lasso, une application qu’il avait lancé pour contrer TikTok… et dont personne n’avait entendu parler !

Pour en revenir à Crucible, le jeu reste disponible et jouable pour tous ceux l’ayant téléchargé. Pour les autres, il faudra s’inscrire sur la page web du jeu. Relentless Studios, développeur, s’est d’ores et déjà mis à la tache pour corriger son titre. Alors Crucible se relèvera-t-il d’entre les mauvaises critiques, à la manière d’un Destiny 2 ou même d’un No Man’s Sky, ou sera-t-il discrètement enterré par Amazon ? Les paris sont ouverts…