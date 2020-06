Microsoft ferme Mixer et redirige ses streamers vers Facebook Gaming

Lancé sous le nom de Beam en 2016, avant d’être renommé Mixer, le service de streaming de Microsoft fermera définitivement ses portes le 22 juillet prochain. Une décision prise notamment suite au déploiement à venir de xCloud, la plateforme de cloud gaming associée à la marque Xbox, en cours de test dans de nombreux pays, et sur laquelle Microsoft souhaite diriger toute son énergie.

Les sommes astronomique dépensées pour se faire connaître et attirer des viewers grâce à de célèbre streamers, comme Ninja n’auront donc pas suffit à la plateforme pour atteindre une masse d’utilisateurs suffisante, dominée de bien trop loin par Twitch ou même YouTube. Microsoft préfère alors tout arrêter et se lancer dans un partenariat avec Facebook Gaming. Ninja et les autres streamers de Mixer seront alors redirigés vers Facebook Gaming dans les semaines à venir. Quant aux utilisateurs, eux aussi seront redirigés vers la plateforme créée par Mark Zuckerberg. Phil Spencer, dirigeant de la branche Xbox de Microsoft, a déclaré dans une interview :

Nous avons commencé assez loin derrière (les autres) en termes d’utilisateurs actifs mensuels, comparé à certains gros joueurs qui se trouvent ailleurs. Je pense que la communauté Mixer va vraiment bénéficier de la large audience de Facebook (…). Il s’agissait de trouver le meilleur partenariat pour la communauté et les streamers. Nous pensons que c’est celui-ci, et cela nous donne un excellent lieu pour lancer plus de contenu xCloud, et donner aux joueurs la possibilité de jouer à partir de là.

Microsoft confirme les éléments rapportés initialement par The Verge : les streamers participant au programme ouvert de Mixer pourront poursuivre la monétisation de leur contenu grâce au programme Facebook Gaming Level Up, précise-t-il dans ce communiqué.

De la même façon, le statut des partenaires sera automatiquement transféré vers la nouvelle plateforme, et les viewers possédant des crédits Mixer recevront en dédommagement une carte cadeau Xbox.

Le partenariat avec Facebook devrait aller plus loin qu’un simple transfert des streamers. Microsoft cherche avant tout à agrandir son audience, et xCloud devrait à terme être intégré à Facebook Gaming, même si aucune date n’a encore été avancée. La collaboration des deux sociétés devrait permettre aux viewers de pouvoir cliquer et jouer immédiatement aux jeux streamés, ce qui nous rappelle une vieille promesse de Google…

Les deux milliards et demi (!!) d’utilisateurs mensuels de Facebook permettront-ils au service de décoller ? Microsoft a-t-il fait le bon choix en déléguant le streaming ? Et Facebook Gaming profitera-t-il de ce débarquement de streamers pour lui aussi éveiller un peu l’intérêt ? Twitch est-il à ce point invincible ? Le feuilleton continue…!