Au-delà de la Lumière – Le prochain chapitre de Destiny 2 arrive le 22 septembre

Après plusieurs teasings et l’arrivée des Pyramides dans le Système Solaire, c’est aujourd’hui que Bungie lève le voile sur le prochain chapitre de la saga Destiny 2. La société américaine vient d’annoncer sa prochaine extension nommée Au-delà de la Lumière. Celle-ci est prévue pour le 22 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Afin de prolonger son jeu et poursuivre le récit des gardiens, Bungie ne cesse de faire évoluer l’univers de son MMOFPS en annonçant la Saison de l’Arrivée et la nouvelle extension Au-delà de la Lumière. Certains mystères seront dévoilés, de nouveaux pouvoirs seront découverts, et la véritable menace des Pyramides sera développée. Tout ceci est accessible dès aujourd’hui dans la nouvelle saison.

Sans plus tarder, voici les principales nouveautés communiquées par Bungie pour sa prochaine extension :

L’univers est modifié : nouveaux pouvoirs, destinations et aventures vous attendent. Le Vaisseau Pyramide couvait une nouvelle puissance au-dessus d’Europe, où un sombre empire s’est éveillé.

Exploration d’Europe : la lune gelée de Jupiter, Europe. Les Gardiens sont appelés à braver de rudes conditions climatiques.

Maîtrise des Ténèbres : stase, un nouveau pouvoir mystérieux. Davantage de détails sont à venir dans les semaines qui suivent, mais nous savons déjà que ce pouvoir sera utilisable de plusieurs façons différentes en fonction des Titans, Arcanistes et Chasseurs.

Un nouveau Raid : pour six personnes, ce Raid aura lieu sous la toundra gelée d’Europe, là où se trouve la Crypte de la pierre enfouie, restée endormie pendant plusieurs décennies.

L’ascension de Vigris : Vigris suit à présent sa propre route vers les Ténèbres en allant vers une confrontation avec les Gardiens. Les Déchus ont créé une alliance entre eux et ont construit leur nouvel empire sur la lune gelée d’Europe, unis sous la bannière de la Kall des Ténèbres déchue.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est disponible à la précommande dès maintenant. En précommandant, vous pourrez immédiatement accéder à une “coque exotique” de Spectre spéciale et à un emblème légendaire. Les possesseurs de l’Édition Deluxe auront en bonus accès à la nouvelle interaction exotique « On ne bouge plus ! ».