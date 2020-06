Le futur de Destiny 2 se dessine avec un premier teaser

On le savait déjà grâce à un post Instagram mystérieusement effacé, le prochain chapitre de Destiny 2 va être présenté le 09 juin. Information confirmée il y a quelques heures sur le compte Twitter de Bungie, et accompagnée d’un teaser inédit.

Coordinates received. The future of Destiny 2 arrives. June 9 // 9AM PT 🔺 https://t.co/003kheRMmX pic.twitter.com/9lV2l7Snvp — Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 3, 2020

La fin de la saison 10, la saison des Dignes, approchant à grand pas, nous ne savons toujours pas ce que nous réserve Bungie pour cette saison 11 de Destiny 2. Le teaser montre Eris Morn en train de faire une promenade désagréable à travers Europa, peut-être pour enquêter sur la menace perpétuelle qu’est l’Obscurité. Le nouveau teaser passe au Drifter, qui saute dans son bateau et se dirige vers Europa, vraisemblablement pour rejoindre Eris.

Il est possible que le vagabond ait déjà rencontré les Ténèbres auparavant. Lui et son équipage ont passé des siècles à parcourir la galaxie et se sont retrouvés sur une planète désolée sur laquelle ils ont découvert d’étranges monolithes qui contenaient des créatures de l’ombre autour desquelles la mort était omniprésente.

Les mystérieux vaisseaux pyramidaux ont également commencé à orbiter autour de Jupiter, dont Europa est une lune. On suppose qu’ils appartiennent aux joueurs de Ténèbres rencontrés et finalement embarqués sur celui qui était caché sous la lune terrestre lors de la dernière expansion, Shadowkeep, bien que son but et son message final n’aient pas été évoqués dans l’histoire saisonnière jusqu’à présent.

L’élucidation de ce mystère devrait commencer le 09 juin à 18h en France avec la révélation de l’extension en direct sur la chaîne YouTube de Bungie, suivie par le début de la saison 11.

Pour rappel, le jeu est accessible depuis un certain temps déjà en version free-to-play. Le season pass pour la saison 11 de Destiny 2 devrait coûter aux alentours des 15€. Cependant, c’est à la fois le quatrième et dernier season pass inclus dans l’édition deluxe de Destiny 2: Shadowkeep, donc si vous l’avez achetée à l’automne 2019, vous n’aurez pas besoin de l’acheter individuellement.