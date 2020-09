Le producteur de GTA réunit 42M€ pour créer… le futur concurrent de GTA !

Leslie Benzies est l’ancien président de Rockstar North. Il a été producteur sur la série Grand Theft Auto de GTA 3 à GTA 5, mais a quitté l’entreprise en très mauvais termes avec les frères Houser. À moins que ce ne soit l’entreprise qui se soit débarrassée de lui.

En effet, Benzies explique que Rockstar lui avait accordé des congés pour célébrer le succès de GTA 5, mais qu’à son retour de vacances, ses accréditations avaient été annulées, et il s’était trouvé dans l’incapacité d’accéder à ses bureaux. Pour Rockstar, c’est Benzies qui avait décidé de démissionner…

Une brouille qui tire son origine d’une histoire de royalties jamais payées à Leslie Benzies, et qui finira au tribunal avec une demande de dédommagement atteignant 150 millions de dollars.

En attendant de recevoir son chèque (ou pas), l’ancien boss de Rockstar North n’a pas chômé, et a réussi à réunir 42 millions d’euros auprès d’investisseurs divers, incluant le géant chinois Netease. Un budget qui doit lui permettre d’attaquer le développement d’un projet hyper ambitieux qui ne vise rien de moins qu’à concurrencer GTA !

Le jeu en question est titré Everywhere, et reste assez mystérieux. Il s’agira d’un open-world très probablement massivement multijoueur, mais dans lequel on pourra jouer solo (« Comme dans la vraie vie, il y a des moments où je veux être entouré, et d’autres où je souhaite être seul », avait déclaré Benzies à Polygon). Le jeu souhaite s’éloigner du schéma de GTA où l’on joue invariablement un gangster qui grimpe les échelons du crime, et proposer plus aux joueurs. Ces derniers pourraient continuer l’ascension mafieuse s’ils le souhaitent, ou au contraire embrasser le destin d’un membre des forces de l’ordre, ou…

Pour son projet, Leslie Benzies a monté les studios Build a Rocket Boy à Édimbourg et Budapest, et engagé, parmi une équipe de tout de même 150 personnes, des anciens collègues de l’aventure GTA : Colin Entwistle et Matthew Smith, deux figures importantes de la série Grand Theft Auto, le premier au programme et le second au son.

Everywhere est encore loin d’avoir une fenêtre de sortie, mais vu l’ambition du projet de se frotter à un colosse de l’industrie, on ne peut qu’être impatient de voir le résultat.