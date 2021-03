Puzzle Heist – GTA meets Candy Crush

Jeux basiques de par leur gameplay, et source de risée des détracteurs du gaming mobile qui sont restés à Candy Crush dans leur compréhension de cette plateforme, les match-3, ces puzzle-games dans lesquels il s’agit d’aligner tout un tas de choses pour créer des combos en fonction du titre du jeu, ne sont pourtant pas morts malgré leur ancienneté. Puzzle Heist en est la dernière preuve en date, et Puzzle Quest 3, notamment, qui est en approche, compte bien lui aussi se faire sa place au soleil.

Au fil du temps, ce genre de jeux a commencé petit à petit à se scénariser, pour proposer au joueur une bonne raison narrative pour aligner trois briques (ou plus) de même couleur. Réussir un tableau faisait alors évoluer l’histoire, et nous montrait de plus en plus souvent l’impact de nos mouvements sur l’action à l’écran.

On ne va pas s’en plaindre, car finalement ces jeux sont tous les mêmes, plus ou moins, donc seul leur contexte pourrait nous en faire choisir un plutôt que l’autre. Vous aimez Doctor Who ? Vous en trouverez un qui vous ramènera dans votre série. Vous aimez One Piece ? Idem. On ne va pas tous les lister. Mais si vous aimez les histoires de course-poursuite et de braquage à la GTA, Puzzle Heist semble tout indiqué.

Dans ce jeu, émanant par ailleurs d’un studio plutôt spécialisé sur mobile dans les jeux de course auto, vous allez pouvoir, grâce à vos talents de vivacité d’esprit acquis notamment grâce à Tetris et Columns, ou encore Puyo-Puyo, bref, mettez le nom qui vous va, accumuler des véhicules puissants. Porsche, Subaru, Lotus, on ne va pas vous faire la revue en détail, vous voyez le topo.

Mais le jeu implique également une collection de personnages à acquérir, des petites vidéos in-game montrant l’effet de vos prouesses de driver émérite (et de shooter, aussi, car oui, ça bastonne dans ce jeu, hélicos, voitures, motos, vous allez en manger à la pelle).

Et aussi, vous aurez à gérer une base, construire bâtiment après bâtiment grâce à vos gains. Un jeu plutôt complet donc, pour le genre, que nous vous recommandons d’autant plus qu’il est gratuit, sur iOS et Android. Le PvP est également de mise, of course…