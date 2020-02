One Piece Bon! Bon! Journey!! déserte le RPG et le beat’em up pour du match-3

One Piece se met à la mode du match-3 avec Bon! Bon! Journey!!

Il n’y a pas à dire, outre les gros titres consoles et PC qui nous délectent régulièrement (ou pas, ça dépend des goûts) de leurs atours clinquants, force est de reconnaître que l’industrie mobile n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’adapter des shonen en jeux vidéo. Dragon Ball, One Punch Man, Bleach, Saint Seiya, Hokuto no Ken, Naruto ne sont que quelques exemples parmi les plus connus qui ont accueilli avec succès une (ou plusieurs) déclinaison mobile, souvent sous la forme de RPG free-to-play aux mécaniques bien huilées permettant à tout un chacun de retrouver ses héros préférés sans forcément cracher au bassinet. Et One Piece alors, dans tout ça ?

La célèbre saga a bien évidemment connu, elle aussi, quelques opus dédiés aux écrans tactiles de poche, comme par exemple Treasure Cruise, ou Thousand Storm. Des simili-RPG comme on en fait tant sur mobile, ce qui ne signifie pas qu’ils étaient de piètre qualité, loin de là. Par contre, lorsque l’on évoque One Piece, le système match-3 ne vient pas forcément en premier à l’esprit pour retranscrire les gros affrontements qui font la force de cette œuvre. Et pourtant, c’est bien à un “Candy Crush-like” qu’on va avoir affaire avec la prochaine itération du manga sur appareils iOS et Android, avec One Piece Bon!Bon! Journey!! Voyons un peu ce qui se cache derrière ce nom à la mords-moi le n’œil…

Le scénario de base est bien bateau (haha, pirates, bateau…) comme il faut, vous expliquant que les personnages de One Piece ont été transformés en bonbons, ce qui finalement n’est qu’un prétexte pour revisiter l’épopée de Luffy et son crew d’une manière différente en justifiant le fait que ce jeu ne vous demandera guère plus que ce que propose la concurrence, à savoir : aligner plusieurs icônes similaires afin de produire des attaques envers les adversaires en place que tout fan du manga ne manquera pas de reconnaître.

Ceci dit, le match-3 ne sera pas votre seule activité de flibuste, puisqu’il vous sera également demandé d’organiser votre île personnelle en la décorant et en l’améliorant au fil de vos acquisitions in-game. One Piece Bon! Bon! Journey!! est annoncé pour un très vague (haha, pirates, vague…) 2020 sur iOS et Android ; il sera free-to-play comme ses ancêtres, et vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire sur la page Facebook dédiée.