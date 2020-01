Saint Seiya: Shining Soldiers ressuscite à nouveau nos chers Chevaliers

Les protecteurs d’Athéna de nouveau sur le pied de guerre avec Saint Seiya: Shining Soldiers.

Contrairement à des Dragon Ball et autres shonen du même acabit, la série Saint Seiya n’aura finalement connu que relativement peu de déclinaisons vidéoludiques, et qui plus est, certains de ces jeux ne valent pas tripette. D’autres, par contre, auront su rendre hommage à cette magnifique licence, procurant aux fans avides à la fois efficacité de gameplay et fidélité par rapport au récit d’origine. Dans cette dernière catégorie, il s’avère que, curieusement, les adaptations mobiles de la saga s’en sortent plutôt bien. Alors, qu’en sera-t-il du petit nouveau à venir, Saint Seiya: Shining Soldiers, fraîchement annoncé par Bandai Namco ? Il faudra attendre de poser les mains dessus pour le savoir, mais en attendant, voyons un peu de quoi il retournera.

Saint Seiya: Shining Soldiers, comme ses aînés, n’entend pas proposer un scénario original se démarquant de l’aventure narrée par le manga et la série animée. Tant mieux ou dommage, à chacun de se faire son propre avis. Il s’agira cette fois-ci d’un jeu tactique avec des combats au tour par tour, dans lequel vous devrez vous constituer une équipe de six personnages (oui oui, vous avez le mot “gacha” à l’esprit, et vous avez bien raison, car il s’agit en effet d’un gacha game), parmi lesquels trois partiront au turbin pendant que les trois autres feront office de support. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un jeu en 3v3, mais en 1v1, il vous faudra donc switcher entre vos trois figures de proue en fonction du danger qui se présentera.

Notez que Saint Seiya: Shining Soldiers fera la part belle au PvP, vous permettant d’affronter des chevaliers de tous horizons, mais vous aurez également l’occasion de revivre tout le parcours des Chevaliers de bronze en retrouvant les arcs adorés des amateurs de cette série, en solo : les 12 maisons, Poséidon, Hadès, et même, une fois n’est pas coutume, l’excellent arc “à part” d’Asgard. Nice !

Saint Seiya: Shining Soldiers sera disponible, apparemment, le 23 avril prochain, sur iOS et Android. Il sera free-to-play comme les deux autres titres Saint Seiya sur mobile (Cosmo Fantasy et Awakening), et une pré-inscription est d’ores et déjà ouverte sur les stores Apple et Android, qui vous tiendra au courant lorsque le jeu sera disponible et vous octroiera des bonus en début d’aventure. En attendant de revêtir à nouveau vos fières armures, vous pouvez toujours visiter le site officiel du jeu par ici, et si vous êtes un amoureux des Chevaliers du Zodiaque, restez dans le coin : New Game Plus vous concocte pour bientôt un dossier spécial dédié aux déclinaisons JV de la licence depuis leurs origines jusqu’à ce dernier opus en préparation…