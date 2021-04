GTA V revient sur le Game Pass en avril avec d’autres surprises !

Après que Sony ait dégêné ses jeux arrivant sur son service cloud le PS Now, avec notamment la présence de Borderlands 3 et de Marvel’s Avengers, on attendait avec impatience la réponse de Microsoft et l’annonce des jeux qui arriveront prochainement sur son Game Pass. Et autant dire que l’entreprise américaine frappe une nouvelle fois un grand coup en annonçant le retour tant attendu de GTA V dès le 8 avril prochain sur consoles Xbox et le cloud.

Il est l’un des plus gros succès de tous les temps, est présent sur deux générations de consoles différentes pour le moment et accueille toujours autant de joueurs sur ses services en ligne, on parle bien sûr de GTA V. En plus de cela, il propose aussi une campagne solo fantastique et une ville de Los Santos incroyablement immersive. Alors oui, on est heureux de son retour sur le Game Pass, même si on se demande encore bien qui ne possède déjà pas le jeu de Rockstar dans sa bibliothèque.

Reste qu’en plus de revenir, il n’arrive pas seul. Prochainement les joueurs pourront découvrir NHL 21, MLB The Show 21 (développé par Sony), Rain on Your Paradise, Pathway, ainsi que Zombie Army 4. Tous ou presque seront disponibles à la fois sur Xbox et PC, alors que Disneyland Adventures et Rush: A Disney Pixar Adventure deviennent eux compatibles avec le cloud.

Aussi, Microsoft annonce avoir travaillé avec près de 50 développeurs pour rendre les jeux compatibles avec le contrôle tactile des tabelles et smartphone, ce qui servirait forcément la promotion de ces derniers sur son Xbox Cloud Gaming, service compris dans le Game Pass. Ainsi, des titres comme Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age et Slay the Spire sont donc d’ores et déjà jouable ainsi.

Néanmoins, la chose étant encore a ses balbutiements, ne vous attendez pas à ce que cela soit parfait, mais l’effort est louable, surtout que mine de rien, ce genre de plateforme est de plus en plus plébiscité par les joueurs et pourrait à l’avenir devenir une réelle force de frappe pour Microsoft.