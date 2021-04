Marvel’s Avengers parmi les nouveaux jeux PS Now révélés !

Le PS Now, service de jeux en illimité de Sony, va intégrer trois nouveaux jeux pour Avril, et ces derniers viennent d’être annoncés. Il s’agira donc de Marvel’s Avengers, Borderlands 3 et de The Long Dark. Une sélection clinquante, mais peut-être moins riche qu’il n’y paraît.

Le gros morceau de ces nouveau jeu est donc Marvel’s Avengers, un jeu encore assez récent, puisque sorti à l’automne dernier. On pourrait donc accueillir avec beaucoup de satisfaction l’arrivée du jeu dans la sélection PS Now, si on ne le savait pas aussi limité… Le jeu fut en effet une grosse déception pour les fans des super-héros de l’écurie Stark. Reste que l’héroïne, Kamala Khan, semble un peu au-dessus du lot. Les abonnés PS Now pourront ainsi aller se faire leur propre avis sur la question.

Est-ce que le jeu va participer à vendre des abonnements ? Pas sûr… Marvel’s Avengers sera jouable pendant trois petits mois, jusqu’au 5 juillet.

Le deuxième titre ajouté à la sélection est Borderlands 3, valeur sûre du jeu de tir en solo comme en multi. Jeu le plus regardé à sa sortie sur Twitch, et écoulé à cinq millions d’exemplaires dès sa semaine de sortie, on imagine que c’est un ajout au PS Now qui devrait plaire aux joueurs. Sauf que son grand succès nous laisse aussi à penser que ceux qui voulaient y jouer y ont déjà joué… Bordelands 3 sera accessible sur le service jusqu’au 21 septembre prochain.

Enfin, troisième et dernier jeu de cette salve de nouveautés, The Long Dark est à la fois le plus “petit” jeu des trois, mais aussi le plus intéressant. En effet, si le titre fait moins produit d’appel que Marvel’s Avengers, c’est par contre typiquement le type de jeu qu’on aime à voir sur ces services de jeux en illimité. AA indépendant sorti en alpha dès 2014, il s’agit d’un jeu de survie en vue à la première personne, qui n’a cessé d’évoluer depuis sa publication. Entouré d’une aura positive et d’une fanbase solide, c’est exactement le genre de titre qu’on hésitera à acheter plein tarif, mais qu’on se fera une joie de tester dans le cadre d’un abonnement comme le PS Now !

Le jeu semble intégrer le catalogue de façon permanente. Ces trois titres rejoignent le PS Now dès aujourd’hui. On rappelle que le service est accessible depuis un PC, ou une PlayStation (4 ou 5), et que Sony propose une semaine d’essai gratuite. Le service coûte ensuite de 5 à 10€ par mois selon la durée de l’engagement.