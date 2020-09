Test Marvel’s Avengers – Forces et faiblesses du jeu-service

Après plusieurs mois où se sont alternées hype et déception, nous avons enfin pu mettre les mains sur Marvel’s Avengers. Développé par Crystal Dynamics, le titre possède tous les aspects d’un jeu-service prévu pour durer, à l’opposée de l’oeuvre solo que l’on imaginait pourtant lors de son annonce. Un flou artistique dans lequel nous nous sommes plongés afin de vous apporter un peu de lumière.

(Test de Marvel’s Avengers sur PlayStation 4 réalisé avec une version fournie par l’éditeur)

Remarque du rédacteur : La note attribuée pour Marvel’s Avengers reflète un avis forgé lors de la sortie du titre. Il est évident que comme tout jeu-service, il sera amené à s’enrichir avec le temps. Nous n’hésiterons pas à faire un correctif sous forme d’articles le cas échéant dont nous placerons le lien ci-dessous.

Fan-service au pays des merveilles

Fan de l’écurie Marvel, ce jeu est fait pour vous. Un résumé court, mais honnête de ce qu’est Marvel’s Avengers, qui au travers de son mode solo rend hommage à l’univers des comics. Pour preuve la scène d’introduction, qui est clairement le plus pur opium du fan que l’on pouvait faire. Un sentiment de fan-boy caractérisé par la présence de Kamala Khan, elle-même fan des Avengers devant l’éternel. Le scénario s’articulera d’ailleurs autour de son voyage initiatique d’héroïne en herbe pour nous faire vivre la lutte entre des Avengers déchus et l’infâme M.O.D.O.K.

Un scénario à la mise en scène plus que correcte qui prend quelques libertés sur son matériau d’origine pour rendre son “one-shot”cohérent (nom que l’on donne à un comics dont l’histoire dure sur un unique volume). Toutefois, le mode solo est définitivement trop court (une dizaine d’heures), et la qualité scénaristique de la première moitié est ternie par une seconde partie d’aventure expédiée à vitesse grand V. Un défaut auquel vient s’ajouter l’absence de notion épique, notamment lors du combat final.

Cependant, vous y trouverez votre compte via la myriade de références pour fans disséminées de part et d’autre du jeu, avec en tête de liste Le Chimère (le HUB du jeu) dont chaque détail a été soigneusement pensé. Et puis, disons-le franchement, participer au retour des Avengers a quelque chose de grisant, et se veut clairement l’un des points fort du titre, avec la baston.

Thorgnole à la pelle

Marvel’s Avengers a réussi un tour de force de jouabilité par le biais des six héros que l’on peut incarner. En effet, tous procurent des sensations réellement différentes, et leurs capacités se complètent plutôt bien. On y retrouve évidemment certains archétypes du genre, avec Hulk dans le rôle du tank, ou Iron Man dans celui du tireur à distance, ce qui laisse réellement le choix pour varier les plaisirs. Mention spéciale à Black Widow qui offre un moveset complet, permettant de palier à tous les cas de figure.

C’est donc Mjöllnir à la main que nous nous élançons joyeusement pour aller casser du robot, dans des combats oscillant entre purge et paradis. Un purgatoire visuel essentiellement dû à la pléthore d’effets spéciaux apparaissant à l’écran, rendant certains combats illisibles et nous propulsant vers une mort certaine, les tirs ennemis pleuvant sans cesse. Qui plus est, le jeu n’est absolument pas optimisé pour nos PS4 classiques, qui souffrira de bugs, lags, allant même jusqu’à parfois crasher.

Une bouillie pour rétine que ce jeu donc, qui ne doit son salut qu’à la qualité du système de combat du titre, qui reprend merveilleusement bien les classiques du genre. Vous aurez donc la possibilité d’enchaîner différents combos lourds et légers, en l’air ou au sol, avec en prime un système de garde et d’esquive façon Batman Rocksteady. Les parades étant cependant plus compliquées à réaliser à cause des nombreux effets visuels présents sur l’écran.

Enfin, chaque personnage possède son lot de capacités et aptitudes uniques, comme le ricochet de bouclier du Cap’, le vol à “pleine vitesse” d’Iron Man, ou le lancer de marteau de ce bon vieux Thor. Le tout débloquable au fur et à mesure dans un arbre de compétences distinct pour chaque héros.

Avengers, rassemblement !

Une fois le mode Campagne terminé, vous pourrez vous attaquer au mode Initiate Avengers, qui dans les faits n’est rien d’autre qu’un enchaînement de “missions” aux objectifs plus ou moins similaires. Rien de fou, mais cela permet de profiter du titre avec quelques uns de ses amis, ou d’autres héros issus du matchmaking. Un matchmaking qui rendra fou au départ par son manque de lisibilité, et qui rendra encore plus fou après pour son temps d’attente.

Néanmoins, casser du droïde en équipe, quel pied ! Même si l’I.A est de qualité dans Marvel’s Avengers, rien de tel qu’avoir de vrais joueurs à ses côtés, notamment pour les phases offensives. Et croyez-nous, ça ne sera pas du luxe compte tenu de la difficulté de certaines missions.

Une difficulté aux allures de J-RPG pourrait-on dire d’ailleurs, tant les statistiques sont importantes face à un adversaire qui, si l’écart de puissance est élevé, se transformera en un gros sac à PV impossible à descendre, malgré tout le skill du monde. Mais c’est tant mieux, puisque cela nous permet de nous plonger dans une des richesses du titre, son loot.

Qu’il est bon de récupérer diverses pièces d’équipements des heures durant afin de booster nos héros à n’en plus finir. Des équipements aux capacités distinctes et aléatoires qui changeront radicalement l’issue d’une bataille si vous faites preuve d’un peu de jugeote lors de la sélection des différentes pièces. De plus, le titre peut se targuer de proposer une flopée de skins, émotes, et autres gadgets cosmétiques du plus bel effet, avec comme vous pouvez l’imaginer, la présence de micro-transactions qui sont (heureusement) dispensables.

La coupe des vices

Un sous-titre un peu racoleur, mais néanmoins réaliste pour un jeu qui enchaîne les maladresses techniques. Avec tout d’abord les bugs, lags et crashs cités plus haut qui sont inacceptables pour un AAA. Il y a un même à l’heure où on écrit ce test de Marvel’s Avengers : un bug nous empêchant d’accéder au mode campagne. Alors, oui, le COVID a forcément rendu la tâche des développeurs plus difficile et il est évident que Crystal Dynamics procédera à de nombreuses mises à jour, mais était-ce nécessaire de sortir le jeu aussi “tôt” ?

D’autant plus que le titre ne propose actuellement que peu de perspectives de jeu en post-campagne, et devient de ce fait assez rapidement lassant. Après, un jeu-service à ses débuts c’est rarement un chef-d’oeuvre, et l’on peut se réjouir à l’idée que le studio possède une feuille de route bien remplie pour les mois à venir. Par exemple, quelques nouveaux héros ont d’ores et déjà été confirmés, comme un certain Spider-Man, qui pique notre curiosité.

Côté VF, le doublage est de qualité, malgré encore une fois des bugs coupant le son de certaines voix, avec en prime un sous-titrage en décalage permanent à partir de la 1ère moitié du mode Campagne. Heureusement, les quelques musiques font honneur à l’atmosphère créée par le MCU, et l’on retrouvera avec grand plaisir de bonnes tranches d’Iron Man sur fond d’Iron Maiden.

Avec la bonne surprise qu’est son mode solo, ce test de Marvel’s Avengers questionne quant à la direction “jeu-service” prise par le studio, le jeu étant incomplet dans un pan comme dans l’autre. Un manque de finition criant qui sera appelé à disparaître après les nombreuses mises à jour prévues. On se contentera donc pour l’instant d’un titre qui, s’il a su poser les bases d’un gameplay de bonne qualité, se voit terni, hélas, par les très nombreux bugs dont il souffre.

En résulte donc un jeu prometteur à défaut d’être fini, porté par une ambition d’ores et déjà visible de par ses très nombreux détails.