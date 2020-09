Les nouveaux héros à venir pour Marvel’s Avengers

Ce n’est plus un secret pour personne, Marvel’s Avengers compte bien vous tenir scotché à votre manette pour quelques temps. En effet, et malgré un mode solo plus qu’honorable, le titre s’inscrit dans cette nouvelle vague de jeux service à gros budget. Un concept qui implique évidemment de nombreux add-on et autres mises à jour. Et on peut donc aisément imaginer l’arrivée de nombreux nouveaux héros pour venir étoffer un peu le gameplay.

Avant de vous dévoiler l’intégralité du roster déchiffré par le dataminage, parlons tout d’abord des 3 héros confirmés par le studio.

Kate Bishop (très prochainement)

Comme l’explique Square Enix sur le blog de PlayStation, “Kate Bishop sera la première Avenger à rejoindre la liste des personnages après le lancement et sera doublée par Ashly Burch (Aloy de Horizon Zero Dawn en V.O). Dans les comics, Kate est celle qui vient reprendre le flambeau de Clint Barton, le premier Hawkeye. Un personnage important de l’univers Marvel, et que l’on a pas encore eu l’occasion d’apercevoir dans le MCU (cela ne saurait tarder).

L’opération “Marvel’s Avengers : Kate Bishop – Assault sur l’AIM” va poursuivre les événements vus dans la campagne “Reassemble”, et comprendra un nouveau méchant que Kate devra affronter.

Clint Barton (novembre 2020)

Aussi étrange que cela puisse paraître au niveau du gameplay, Marvel’s Avengers nous permettra donc de jouer avec deux versions de Hawkeye, avec ici la première version du personnage, Clint Barton. L’Avenger, sera doublé par le vétéran de la télévision Giacomo Gianniotti, et aura ses propres missions intitulées Marvel’s Avengers : Hawkeye – Future Imperfect.

Compte tenu de la forte amitié et des liens qui unissent Kate et Clint, les assembler au sein du même jeu parait intéressant sur le papier. Reste à voir ce qu’il en sera du moveset des deux Hawkeye.

Spiderman (PS4 seulement / Mars 2021)

C’est (à nos yeux) l’un des plus “beaux” coups bas jamais réalisé par Square Enix, mais qui résume à lui seul la guerre froide entre pays qui règne entre l’Amérique de Microsoft, et le Japon de Sony. Un coup en plein dans la nuque porté par les géants nippons à l’encontre de la firme américaine, mais pas que…

En effet, les premiers qui pâtiront de ce choix stratégique seront les joueurs. Un coup au coeur dommageable compte tenu du rayonnement international de l’Homme Araignée. Toutefois, pour les “chanceux” qui auront choisi le côté PS4 de la Force, le mois de Mars pourrait être synonyme de joie avec la possibilité de tester les capacités uniques de Peter Parker. D’ailleurs, on espère bien que ce dernier bénéficiera d’une maniabilité bien plus fluide que les autres héros qui ont tendance à être un peu lourds dans les airs.

Nouveaux héros dataminés (rumeurs) :

Ant Man (Scott Lang)

La Guêpe

Vision

Black Panther

Dr Strange

Falcon

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Le Soldat de l’Hiver

Scarlet Witch

Miss Hulk

De plus, quelques méchants iconiques auraient eux aussi été trouvés au sein du code :

Ultron

Red Hulk

Deathlok

Vindicator

Ce qui est assez formidable, c’est que si ce datamine s’avère correct (sachant qu’il avait confirmé (Kate Bishop et Hawkeye), c’est une sacré bonne nouvelle pour tous les fans Marvel, qui n’auront que l’embarras du choix lorsque viendra le choix du héros. Cependant, on ne peut s’empêcher de ressentir une légère amertume en face d’un casting très MCU (passé ou à venir), et qui passe sous silence certains des héros les plus iconiques du club comme Daredevil ou Wolverine.