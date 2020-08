Que pouvons nous attendre du jeu Marvel’s Avengers ?

À quelques jours de sa sortie, Marvel’s Avengers cristallise toujours de nombreuses inquiétudes à son sujet. Logique, surtout suite à la beta du week-end dernier qui aura permis de mettre en avant un certain nombre de bugs graphiques et sonores, ainsi qu’une maniabilité pas toujours cohérente avec l’esprit du titre.

Et à l’occasion de la sortie de son trailer de lancement, nous revenons sur l’ensemble de ses caractéristiques communiquées.

Tout d’abord, et c’est à garder en tête, il ne s’agit pas d’un jeu taillé pour le solo. Même si l’on attend forcément qu’un produit sorti de chez Square Enix nous impressionne sur le sujet, n’oublions pas que le titre à venir se veut être un jeu-service, avec tout ce que cela implique. Des attentes différentes donc, mais évidemment pas moins exigeantes. Car ici, ce que l’on est en droit d’attendre c’est avant tout du contenu sur la durée.

À ce titre, on peut aisément parier sur un roster de plus en plus fourni au fil des mois, prouvé par l’arrivée presque Day One de Hawkeye (et de Spidey si vous avez une PlayStation 4). Bien entendu, cela devrait s’accompagner de nouvelles missions et événements afin d’entretenir les attentes de la communauté. On se fait d’ailleurs assez peu de soucis ici, vu la maitrise du studio pour son MMO Final Fantasy XIV qui n’a fait que se bonifier avec le temps.

Hélas, les meilleurs events du monde ne saurait rattraper un gameplay moyen, comme cela a pu être l’expérience de certains lors du weekend dernier. Ici encore pas de panique, le jeu étant prévu sur le long terme il ne fait aucun doute que les avis et ressentis de la communauté seront pris en compte afin de faire évoluer le jeu dans le bon sens. Cela n’excusera toutefois pas la livraison d’une version pas terminée le jour J.

Enfin, et c’est sans doute l’un des plus gros problèmes : Marvel’s Avengers rame fort sur les PS4 classiques. Combiné à la lisibilité moyenne qu’offre naturellement un jeu de ce genre, il y a fort à parier sur de nombreuses crises de nerf une fois en ligne. Et à l’heure actuelle avoir un jeu souffrant de tels ralentissements n’est juste pas concevable.

Toutefois, l’ajout d’un gestionnaire de graphisme serait bienvenu, avec un pré-setup pour les PS4 pro et classiques.

En tout cas, nous sommes désormais dans la dernière ligne droite avant la sortie d’un nouveau jeu de super-héros qui aura fort à faire en terme de comparaison avec les titres sortis ces dernières années. Place maintenant à la bande-annonce de lancement de Marvel’s Avengers.