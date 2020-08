Par Odin ! Presque 100 gigas pour Marvel’s Avengers !

Malgré une bêta en demi-teinte, Marvel’s Avengers reste l’une des sorties les plus attendues de cette dernière génération de consoles (même si le titre sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X). Le soft réalisé par Square Enix mettra en valeur le plus célèbre rassemblement de super-héros de l’histoire des comics, et apparemment, pour ce faire, il faudra se préparer à un téléchargement conséquent.

D’après ce Tweet, Marvel’s Avengers serait l’un des “plus gros” jeux vidéo en termes de taille occupée de la génération actuelle, derrière l’inévitable Warzone et ses 130 gigas.

Comme vous avez pu le lire ci-dessus, il semblerait que certains magasins aient mis en vente Marvel’s Avengers avant sa date de lancement officiel – qui est dans deux semaines environ. C’est pourquoi la rumeur veut que le jeu occupe 90 Go d’espace, et nous ne savons pas s’il inclut le patch de lancement habituel ou si nous devons l’ajouter à la valeur finale.

En vérité il n’est pas surprenant à ce stade de voir un jeu revendiquer autant d’espace si le chiffre est confirmé, car ces derniers mois, nous avons pu voir de nombreuses œuvres, telles que Final Fantasy VII Remake ou The Last of Us 2, disposer d’un deuxième CD pour l’installation. Une pratique que nous n’avions presque plus vue depuis la PS1 et déjà les premiers Final Fantasy de la console. On ne sait pas ce que nous réserve l’avenir sur la next-gen, mais l’on espère que les constructeurs ont enfin trouvé la solution à ce problème d’ergonomie de taille.

Car plus que le poids du jeu dans la console, c’est surtout le temps d’installation qui nous peine. Une perte de temps considérable pour un média censé être un divertissement immédiat. Toujours est-il, rappelons-le, que Marvel’s Avengers sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia à partir du 4 septembre 2020. Il sera également destiné à la prochaine génération de consoles, sans date de sortie toutefois.