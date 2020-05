Marvel’s Avengers – Focus sur le personnage de Captain America

Le studio Crystal Dynamics a dévoilé une poignée de nouveaux détails pour Marvel’s Avengers, et plus précisément sur le personnage du mythique Captain America.

Le directeur créatif souligne que le héros des États-Unis a beaucoup de petites mécaniques qui lui permettent de sauter sur différents terrains et d’interagir sur son environnement, plus que tout autre personnage du jeu. Un gameplay varié donc, sans pour autant tourner au casse-tête, soit tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu d’action qui aura tout à prouver à sa sortie.

Parmi les actions que l’on pourra réaliser : la possibilité de courir sur les murs le différencie du groupe (bien qu’évidemment il soit le seul membre du groupe à avoir besoin d’une telle capacité), ainsi que l’enchaînement de nombreux mouvements acrobatiques comme cela a déjà été vu dans la trilogie Arkham, ou le dernier Spider-Man.

“Un double saut au bon moment en courant le long du mur peut vous permettre de continuer à enchaîner la course sur mur”, explique Vince Napoli sur Reddit. “Le style de combat et la façon de jouer de Cap’ sont très acrobatiques. Quand il fait une roulade et se baisse, les mouvements sont très rapides et précis.Nous voulions faire sentir au joueur que de ses capacités acrobatiques naît sa force au combat. Par exemple la force de son lancer de bouclier proviendra du fait d’avoir fait un saut en vrille juste avant, lui donnant l’élan nécessaire pour une telle démonstration de puissance. Je crois sincèrement que la combinaison égale d’agilité et de force donne à son style de combat un caractère unique.”

Marvel’s Avengers sera doté d’un système ambitieux de personnalisation et d’améliorations pour tous les héros, ce qui, d’une certaine manière, nous donnerait la liberté d’adapter le style des personnages à nos goûts.

Avec une sortie prévue en septembre prochain, nous espérons avoir bientôt des nouvelles plus intéressantes de Marvel’s Avengers dans le cadre des différents événements spéciaux qui auront lieu cet été, tels que le Summer Game Fest et Play For All.