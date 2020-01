Un report pour Marvel’s Avengers est aussi annoncé…

Chez Square Enix, l’heure est aux retardx, avec le report de Marvel’s Avengers.

C’est l’heure d’être en retard pour Square Enix, qui, juste après l’annonce d’un report pour les très attendu Final Fantasy VII Remake, ajoute son (moins attendu) Marvel’s Avengers au rang des victimes du délai. De plus, contrairement au premier, le report sera beaucoup plus important pour Marvel’s Avengers. En effet, le développeur Crystal Dynamics a confirmé le lancement du titre de super-héros pour le 4 septembre 2020, soit près de quatre mois plus tard par rapport à la date initiale.

Voici le message que le développeur a partagé afin d’expliquer ce qui s’est passé avec le jeu en question :

“À nos fans, Chez Crystal Dynamics, nous avons toujours eu l’ambition de fournir le meilleur jeu possible aux fans des Avengers. Afin d’atteindre ce même objectif, nous avons pris la décision difficile de repousser la date de lancement de Marvel’s Avengers au 4 septembre 2020. En tant que fans nous-mêmes, c’est un honneur et un privilège pour nous de travailler avec ces personnages légendaires, et nous savons ce que ces super-héros représentent pour les fans du monde entier. Lorsque nous avons commencé à travailler pour partager notre vision de Marvel’s Avengers avec vous, nous nous sommes engagés à offrir une campagne avec une histoire, un mode coopératif qui divertirait les joueurs et du contenu digne d’intérêt pour les années à venir. Pour ce faire, nous utiliserons ce temps supplémentaire au niveau du développement pour nous concentrer sur l’optimisation et le perfectionnement du jeu selon les normes élevées que nos fans attendent et méritent. Les équipes de Marvel’s Avengers à travers le monde apprécient sincèrement le soutien que vous nous avez apporté jusqu’à présent. Grâce à votre enthousiasme et à votre communication constante, nous sommes impatients de pouvoir vous apporter encore plus que ce que nous avons initialement préparé. Nous nous excusons pour le retard. Nous sommes convaincus que cela en vaudra la peine.”

Il semble donc que l’inévitable soit enfin arrivé. La réalité est que de nombreux grands lancements avaient décidé de fixer leur arrivée au cours du premier semestre, et il y a quelque temps déjà, on avait prévenu qu’il ne serait pas surprenant que des retards comme ceux signalés aujourd’hui arrivent. Par conséquent, les joueurs de PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia n’ont pas d’autre choix que d’attendre et de souhaiter bonne chance à l’équipe de Crystal Dynamics.