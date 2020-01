Final Fantasy VII Remake reporté !

Notre cher Final Fantasy VII Remake est reporté, doit-on s’inquiéter ?

Ce jeu est probablement l‘une des sorties les plus attendues de cette année 2020, et ne pourra pas tenir la promesse de sortie faite à ses fans. En effet, Final Fantasy VII Remake est reporté, lui qui était prévu pour le 3 mars, et sa date de sortie a été déplacée au 10 avril. Par conséquent, les joueurs devront maintenant attendre un peu plus d’un mois de plus pour profiter de la réinvention de ce jeu acclamé.

Pour mettre cette nouvelle en contexte, le producteur Yoshinori Kitase a offert le message suivant aux fans (via Gematsu) :

“Nous savons que beaucoup d’entre vous sont pressés d’assister à la sortie de Final Fantasy VII Remake, et ont attendu avec beaucoup de patience ce sur quoi nous avons travaillé. Afin de nous assurer que le jeu que nous proposons est en adéquation avec ce que nous recherchons, et que la qualité correspond à ce que les joueurs méritent, nous avons décidé de repousser la date de sortie au 10 avril 2020. Nous avons pris cette décision difficile avec l’objectif de nous donner quelques semaines supplémentaires pour peaufiner le jeu et vous donner la meilleure expérience possible. Je voudrais, au nom de toute l’équipe, m’excuser auprès de tout le monde, car je sais que cela signifie attendre un peu plus longtemps pour ce jeu. Merci beaucoup pour votre patience et votre soutien continu.”

Cette nouvelle est donc en ligne avec ce qui nous avait été annoncé en novembre 2019 : certaines grandes sorties en 2020 subiraient des retards inattendus dans leurs dates de sortie respectives.

La question est donc maintenant de savoir si cela implique aussi un retard sur l’exclusivité temporaire du jeu. Une question en suspens qui a réellement le mérite d’être posée pour ce jeu qui sortira tout d’abord sur la console actuelle de Sony.