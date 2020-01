Final Fantasy VII Remake – L’intro le début du jeu fuitent grâce à la démo

Square Enix n’y peut rien, Final Fantasy VII Remake voit sa démo fuiter sur la toile.

Décidément, ce n’est pas le début d’année rêvé pour Square Enix qui après avoir été victime il y a quelques jours faisant état de l’arrivée prochaine d’une démo de Final Fantasy VII Remake sur le PlayStation Store, voit carrément cette dernière apparaître dans son intégralité sur le net. On y découvre l’introduction du jeu qui est une récréation plus longue de l’originale et qui procure toujours autant de frissons notamment grâce à une bande-son réorchestrée de toute beauté. Ensuite, il ne s’agit ni plus ni moins que de se farcir le début du jeu, bien évidemment dans la peau de Cloud. Notre mission est simple : aider un groupe d’écoterroristes nommé Avalanche à détruire l’un des nombreux réacteurs Mako de la ville de Midgar.

Alors bien évidemment, nous ne pouvons affirmer aujourd’hui que cette démo sortira bien sur le PlayStation Store prochainement, mais au vu de ce que l’on voit, le contraire serait très étonnant. D’autant plus qu’elle ferait écho a celle parut à l’époque et nous présentant le même passage, qui avait d’ailleurs subi nombre de changements dans la version finale sortie chez nous en 1997. On peut donc avoir un véritable aperçu du système de combat, faire la connaissance avec quelques personnages, dont Barett, mais aussi apprécier le travail effectué par Square Enix sur la réécriture des dialogues, les environnements et encore et toujours la bande originale de ce remake.

Pour tout vous dire, une bonne partie de cette démo nous la connaissons, puisque nous avons pu y jouer lors du dernier Paris Games Week et vous pourrez d’ailleurs en retrouver notre preview ci-dessous.

Enfin, et attendant une date de sortie pour ce qui est aujourd’hui un secret de polichinelle, soit la démo de Final Fantasy VII Remake, nous ne pouvons que vous encouragez, comme nous à vous (re)plonger dans l’opus PlayStation, histoire de ronger votre frein en douceur.