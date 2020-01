Les attentes de New Game Plus pour l’année 2020

Nous voici à présent en 2020, nouvelle année, nouvelle décennie, et nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour les douze mois à venir. De notre côté, nous n’allons pas avoir le temps de chômer, car 2020 va marquer l’arrivée des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, sans parler de la myriade de titres à venir, comme pour nous offrir un bouquet final de la génération en cours. Voici donc les attentes 2020 de la rédaction de New Game Plus, car si vous avez été attentifs, nous entamons la nouvelle décennie sous un nouveau nom !

Drakyng

2020 (et ses belles promesses) pointe enfin le bout de son nez. Et cette année se veut spéciale car celle-ci va accueillir la huitième génération de consoles, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Nintendo, en manque de puissance, sortira probablement une carte de sa manche pour une guerre des consoles toujours plus fascinante. Mais avant ça, nous aurons droit à une poignée de sorties prometteuses. Et ma plus grande attente revient à The Last of Us Part II. Plus de sept ans après le premier épisode, Naughty Dog sort l’artillerie lourde et nous promet une sombre aventure. Le studio américain n’a plus rien à prouver. Aucun doute, le jeu va de nouveau marquer toute l’industrie du jeu vidéo, rien que ça. Vient ensuite Ghost of Tsushima pour son ambiance intrigante et son contexte du Japon féodal que j’affectionne tout particulièrement, subtile mélange entre Sekiro et Nioh. Voilà donc ma troisième attente : Nioh 2. Je suis un fan de cette licence qui mise tout sur son gameplay à l’action frénétique et son système de loots astucieux. J’ai hâte de replonger dans cet univers où le moindre faux pas peut être fatal. Enfin, je mentirais si je disais que Cyberpunk 2077 ne me fait pas de l’œil.

Bref, une année 2020 chargée qui promet de courtes nuits. Mais des nuits heureuses.

n1co

Pour 2020, mes espoirs de bons jeux reposent pour beaucoup sur SEGA. Avec la première sortie occidentale d’un jeu de la licence Sakura Wars, on espère que SEGA saura imposer le titre comme il a pu le faire avec les Persona et autres Yakuza. Yakuza, justement, qui représente ma deuxième grosse attente de l’année à venir, avec la compilation reprenant les épisodes 3, 4 et 5 en version remastered, mais surtout avec Yakuza 7, et son nouveau héros Ichiban Kasuga, qui aura fort à faire pour prendre la place de Kiryu Kazuma. Enfin, c’est le retour de Shantae qui sera célébré cette année, avec Shantae & the Seven Sirens, qui ne devrait pas décevoir les amateurs de platformer 2D…

Riku

2019 fut une année extrêmement faste pour moi qui ai vu revenir aux affaires bon nombre d’auteurs que j’admire particulièrement, comme Sam Lake ou encore Hideo Kojima. Alors cette année, ma plus grosse attente se place comme la précédente entre les mains de Capcom avec le remake de Resident Evil 3 qui est de base mon épisode PlayStation préféré. Visiter tout Raccoon City dans la peau de Jill Valentine en me faisant poursuivre par le terrible Nemesis, le tout sur nos machines actuelles avec des graphismes à la hauteur, je n’attends que ça. The Last of Us 2 me fait aussi particulièrement de l’œil parce que j’aime les histoires, la narration, le savoir-faire de Naughty Dog et j’ai hâte de découvrir les enjeux de ce nouveau volet.

Enfin, probablement le meilleur pour la fin, Cyberpunk 2077 est très certainement mon life killer de cette année. CD Projekt Red est sans aucun doute l’un des meilleurs studios en activité et je place d’énormes espoirs dans cette nouvelle licence qui reprend un univers bien connu des fans de jeux de plateaux. Il est clair que je vais littéralement fondre devant un tel jeu. Enfin, comment ne pas attendre la nouvelle génération de consoles qui devrait pointer le bout de son nez fin 2020… Alors plutôt PlayStation 5 ou Xbox Series X ? De mon côté, le choix est déjà fait !

Danceteria

L’année 2020 sera certainement forte en jeux, même si moins que 2019, mais ce que je garde dans mon esprit tel un phare à l’approche du port, c’est la sortie des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X. On sent que nous arrivons en fin de génération, et il est temps de s’enflammer pour du nouveau matériel, découvrir l’exploitation de nouvelles technologies, et tout ça s’annonce très excitant.

En termes de jeux, il y a bien entendu Final Fantasy VII Remake qui me fait de l’œil, même si j’essaie de contenir mes attentes pour éviter la déception, alors nous verrons bien. Ensuite Persona 5 Royal sera certainement mon jeu fil rouge durant bien 6 mois de l’année, un titre qui devrait faire connaître cette sublime série à un plus large public grâce à une traduction en français… Vivement ! Enfin, j’attends beaucoup d’en savoir plus sur l’avenir du PlayStation VR, qui devrait doucement dévoiler ses ambitions pour la prochaine génération, et quand on voit déjà l’immersion ressentie avec le modèle actuel, cela n’augure que du bon pour la suite.

LD4K4

Mes attentes pour 2020, hein ? J’avoue ne pas trop m’être posé la question. Il faut reconnaître que ces dernières années ont vu notre média préféré s’ouvrir à de nombreuses et nouvelles perspectives avec plus ou moins de succès. D’après moi, 2020 pourrait être une année d’accalmie. Pire, j’ai comme une impression de “purge” sur le point d’arriver, un gros tri qui fera le vide en éliminant quelques gros éditeurs qui n’arrivent plus à se renouveler et les studios indépendants paresseux qui tirent un peu trop sur la ficelle du la nostalgie tire-larme. Dans l’attente, je garde quand même quelques espoirs.

Tout d’abord, de grosses attentes autour des constructeurs. Difficile d’imaginer ce que 2020 va proposer sur consoles. La PlayStation 5 et les Series X arrivent et vont nous plonger dans une nouvelle ère. À quoi ressemblera le gaming demain ? Comment Nintendo va-t-il répondre ? (Perso, j’imagine que Big N va dorénavant s’appuyer sur son image de “Disney du gaming”, une niche qui leur réussit bien, et une grosse niche en prime).

Ensuite, la technologie ! Bon, perso, je suis pas équipé. Ma télé est un vieil écran plat, je n’ai pas de casque VR, et je me contrefous du ray-tracing… Mais il faut reconnaître que sur les écrans publicitaires, ça en jette. Cependant, étant intéressé par les évolutions du marché, ce que j’attends pour 2020, c’est l’essor de la VR. Au jour d’aujourd’hui, on sait que ça marche mais on sait aussi que ça coûte un bras et que c’est rarement plus qu’un gadget. Mais là où il y a PlayStation 5, il y aura probablement PSVR2 et avec une offre backée par Sony. Attention, c’est juste une intuition, mais je ne peux m’empêcher d’y penser.

Enfin, le dernier point, c’est nous, les joueurs. 2019 est une année qu’il faut prendre avec du recul. Cette année, on en aura eu des déceptions et des colères, les plaintes longues et lourdes des consommateurs déçus ou désenchantés. Game of Thrones et son ending, Pokémon Épée et Bouclier et la controverse du Dexit et enfin Death Stranding, le dernier Kojima qui, jouant la carte du mystère, s’est attiré les foudres de nombreux joueurs… C’est usant. Et si on abordait l’année avec sérénité ? Et si on laissait au temps le temps de nous offrir des réponses ? Avoir un avis, c’est bien ; débattre, c’est super ; être un sale con, gardez ça pour vous.

Sur ces notes, je vous souhaite à tous une année 2020 remplie de surprises et de bonheur. Santé à vous !

City

Bon, parlons peu parlons bien. Mes attentes pour l’année suivante, ce n’est pas forcément un sujet auquel j’aime réfléchir. Généralement, je prends les sorties comme elles viennent. Ceci dit, si on devait me demander trois titres (ce qui est le cas) pour 2020, je citerais en premier lieu Cyberpunk 2077, ayant été un fervent joueur du jeu de rôle papier fut un temps, et la conversion vidéoludique s’annonce particulièrement prometteuse. Ensuite, fan du manga/anime ainsi que de jeux de versus-fighting, j’ai hâte de voir ce que donnera One Punch Man: A Hero Nobody Knows (OPM en jeu vidéo, on n’y croyait pas). Enfin, grosse attente pour Ori and the Will of the Wisps, suite d’un jeu magique qui ne ternira probablement pas l’aura de son aîné.

Mentalispirit

Étant une mordue des jeux Nintendo et une grande fan de la licence Animal Crossing, ma première envie pour cette année 2020 rejoint l’arrivée du prochain opus sur Nintendo Switch : Animal Crossing New Horizons avec ses promesses de fonctionnalités inter-urbaines poussées au maximum. Bien évidemment, il n’est pas le seul, puisque Persona 5 Royal fera bientôt son apparition en Europe avec ses nouveaux S-link, zones à explorer et, bien sûr, ses nouvelles recrues dans l’équipe des Phantom Thieves ; c’est sûrement reparti pour me consacrer au moins 150 heures de jeu à cette version complète de Persona 5. Enfin, ayant terminé il y a peu l’adaptation d’Ori and the Blind Forest sur Nintendo Switch, je souhaiterais vivement découvrir la suite de ce monde féerique et enivrant aux côtés d’Ori and the Will of the Whisps prévu pour mars 2020.

Luynan

Bon, je ne pense pas faire dans l’originalité, mais Cyberpunk 2077 est évidemment en tête de liste, notamment à cause de la rejouabilité promise. Je suis curieux de voir jusqu’où CD Project placera la barre de la liberté dans le JV. Vient ensuite Biomutant, parce qu’après l’avoir testé à la PGW 2019, je suis convaincu du potentiel du bousin, où l’on contrôlera une sorte de Rocket Racoon dans un univers super coloré, mêlant kung fu, flingues, et post apo. Maintenant, en tant que fan de Dragon Ball jusqu’au bout du bâton magique (comprenez-le comme vous voudrez), je suis réellement hypé par Dragon Ball Z Kakarot, avec la joie de retrouver des combats épiques, en mode boss fights. Bien entendu, le titre me fait toutefois plutôt peur sur la partie exploration, à confirmer donc ! D’ailleurs, je m’accorde aussi un petit bonus, puisque pas annoncé, mais Metroid 4 a de grandes chances de sortir cette année selon moi, et je place même une petite pièce pour fin 2020 !

Mercutio

Toujours à la recherche d’un nouveau voyage vidéoludique, l’année 2020 me parait être pleine de promesses. Comme beaucoup de monde ici, j’attends avec impatience Cyberpunk 2077, inutile donc de s’y attarder. Par contre, Ghost of Tsushima me semble prometteur et j’espère que le jeu me donnera raison. Bien qu’assez discret pour l’instant, le jeu a su se faire remarquer avec son esthétisme attrayant. Et comment oublier Biomutant, une petite perle découverte lors de la PGW 2019. Original et fun, ce jeu semble plein de promesses.

Medoc

Encore une année de passée, comme dirait Patrick. Une année très bonne en jeux vidéo, encore une fois, mais sans doute rien à côté de 2020. Cette nouvelle année sonne le glas pour l’actuelle génération de consoles (PlayStation 4 et Xbox One). Évidemment, comme tout le monde, j’attends les dernières grosses cartouches de ces consoles. La fin d’une génération marque inéluctablement le début d’une autre avec sa myriade de nouveaux jeux. Si je ne mets aucun titre dans mes attentes, c’est que je me laisse aller à la surprise pour cette année. J’attends de bonnes surprises des deux nouvelles consoles, mais aussi de Nintendo pour nous livrer un excellent début de décennie.