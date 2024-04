Blizzard – Pas de BlizzCon pour cette année

Blizzard l’a annoncé sur son site officiel : il n’y aura pas de BlizzCon 2024. L’événement annuel, généralement très attendu des fans, était prévu pour le mois de novembre. Pour autant, Blizzard se veut rassurant : l’année ne sera pas chiche en annonces, qui seront présentées lors d’événements généralistes comme la Gamescom.

Après y avoir réfléchi avec attention pendant l’année dernière, nous avons décidé de ne pas maintenir la BlizzCon pour 2024. Ce n’est pas une décision prise à la légère puisque la BlizzCon reste un événement important pour nous tous et nous savons que vous l’attendez tous. Nous avons une approche différente cette année et, comme nous avons testé différents formats par le passé, nous vous assurons qu’il nous tient toujours autant à coeur de ramener la BlizzCon pour les années à venir.

Depuis le passage du Covid, il semblerait que la BlizzCon aie du mal à se relever. Après une annulation, puis une édition en ligne et une seconde annulation, l’événement avait fait un retour en grande forme l’année dernière. Ou plutôt, c’est ce qui aurait dû être le cas.

L’événement avait bien eu lieu, mais nous n’avions pas été conquis par cette édition. Avec des propositions trop limitées, jouant un peu trop la carte de la sécurité, Blizzard n’avait pas réussi à rendre l’événement mémorable. La faute, dans un premier temps, à la réduction du pôle esport. Alors que la compétition a le vent en poupe, la BlizzCon s’est vue amputée de la finale des championnats du monde de Starcraft II, un jeu compétitif historique.

Les annonces, quant à elles, s’étaient limité à des DLCs et les traditionnelles extensions de World of Warcraft. Nous avions eu l’impression que Blizzard préférait alors jouer la carte de la sûreté pour rassurer les joueurs après un rachat par Microsoft compliqué. Blizzard restait Blizzard, avec ses qualités et ses défauts.

Pourtant, le temps n’est toujours pas propice aux annonces de fin d’année : que ce soit l’annulation d’Odyssey, le mystérieux jeu de survie qui aurait dû y faire les gros titres, ou l’absence totale d’engouement du public pour les DLCs de Diablo, Blizzard se trouve dans une situation compliquée.

Blizzard fait le choix, à la place de n’avoir qu’un seul temps fort, de souligner différents moments de l’année où le studio sera présent : en tête d’affiche la Gamescom bien entendu, mais aussi d’autres événements plus précis. Le studio mentionne notamment les Dreamhack de Dallas et Stockholm, où auront lieu deux temps forts compétitif pour Overwatch.

Enfin, le communiqué souligne que Blizzard ne sera pas sans organiser ses propres événements cette année non plus : les trente ans de Warcraft seront célébrés en bonne et due forme. Il y aura plusieurs événements qui seront tenus à travers le monde pour l’occasion, ces événements auront pour but d’offrir le même sentiment de communauté que la BlizzCon peut offrir habituellement.

Avec des ressources placées sur tous ces fronts, il est compliqué de proposer une BlizzCon en bonne et due forme. Le communiqué semble sous-entendre cette explication. Cependant, il est compréhensible de s’inquiéter pour l’avenir potentiel de la convention sensée être annuelle : ces annulations répétées ne sont pas sans nous rappeler la fin de l’E3, un salon autrement plus puissant et mythique pour l’industrie du jeu vidéo.

Un nuage sombre plane sur la BlizzCon : faut-il s’attendre à un avenir funeste, similaire à celui de l’E3, pour les années à venir ? L’industrie semble souhaiter se diriger vers un tout dématérialisé, de ses jeux à ses événements. Pourtant, les événements, comme la BlizzCon sont bien souvent des temps forts de la vie des joueurs.

Que ce soit pour se rencontrer, mettre en valeur les plus beaux costumes tirés des jeux, ou pouvoir, le temps d’un instant, avoir un sentiment de proximité avec les créateurs de nos licences préférées, ces événements, à l’échelle des personnes, sont mémorables et s’en priver serait une réelle perte. Blizzard promet de s’inquiéter de cet aspect humain : à voir s’il ne s’agit que de parole, ou si ces événements d’anniversaire pourront réellement combler la perte de la BlizzCon cette année.