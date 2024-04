Uncapped Games promet un nouveau genre de RTS

Uncapped Games, un jeune studio fondé par Tencent ne manque pas d’ambition : ses développeurs veulent donner un nouveau souffle au RTS (Real-Time Strategy), un genre de jeu de stratégie en temps réel surtout connu à travers la licence StarCraft. Cette ambition se traduira dans le premier titre du studio, qui est presque prêt à être révélé : il faut marquer nos calendriers pour le 7 juin, lors du Summer Game Fest.

Tencent se donne les moyens pour réaliser ce projet : Uncapped Games est composé, pour la majorité de ses têtes pensantes, de vétérans du genre. David Kim, développeur ayant dirigé la création du mode multijoueur de StarCraft II, est à la tête du nouveau studio. Derrière ce nouveau projet, il mentionne une volonté de s’écarter des jeux peu attractifs aux joueurs peu assidus à cause d’un seuil de compétences attendus trop haut.

« Je voulais tenter le coup : créer un jeu qui est plus amusant à jouer plutôt que d’être le RTS le plus technique jamais conçu. […] Prenons StarCraft 2, par exemple. C’est un de mes jeux favoris de tous les temps, mais je me demande souvent, est-ce réellement un jeu de stratégie en temps réel ? Ou n’est-ce pas plutôt de l’exécution en temps réel ? »

Ce n’est pas le seul ancien de Blizzard à avoir rejoint le projet : de manière générale, l’équipe du projet rassemble des développeurs, artistes et ingénieurs ayant travaillé sur StarCraft et Warhammer 40 000 : Dawn of War (Relic Entertainment). Cette expérience sera mise à profit sur ce premier titre d’Uncapped Games.

Cette équipe travaille sur ce projet depuis une dizaine d’années, et, bien qu’ils n’aient pas pu s’étendre sur les spécificités du jeu, certains journalistes et joueurs professionnels ont pu voir à quoi ressemblait ce nouveau projet. L’objectif assumé d’Uncapped Games est de proposer un RTS qui conserve la profondeur du genre tout en restant abordable à un public néophyte.

Dans ce but, David Kim a fait le choix d’un jeu qui réduit le nombre d’actions au profit de plus de décisions stratégiques en temps réel. Il s’agit de faire un jeu dont le gameplay ressemble moins à « jouer du piano le plus vite possible » et plus à un réel défi de réflexion entre les joueurs.

Cependant, les développeurs d’Uncapped Games savent que leur marge de manoeuvre reste limitée : David Kim ne prévoit pas de négocier avec ce qui fait le fondement du genre, c’est à dire la stratégie complexe qui entoure chaque partie.

C’est un enjeu compliqué : les RTS, comme StarCraft, sont très prisé par des joueurs de haut niveau. En contrepartie, leur fonctionnement peut sembler obscur au reste du public. Le RTS fonctionne alors auprès d’un public très précis. En Corée particulièrement, StarCraft est devenu une pierre angulaire de l’histoire de l’esport dans le pays, avec des équipes professionnelles soutenues par diverses corporations, dont l’armée de l’air.

Cela donne une image inaccessible au genre. Une image qui est en partie vraie : les développeurs d’Uncapped Games le reconnaissent volontiers. Bien que les jeux RTS soient faciles à prendre en main, ils sont difficiles à réellement apprendre et maitriser. Ce nouveau jeu cherche à établir un nouvel étalon au genre, une quête qui semble être en bonne voie si l’on en croit les commentaires des quelques chanceux qui ont pu découvrir les coulisses du studio.

Il semblerait qu’Uncapped Games ait entre ses mains un projet qui peut intriguer les curieux, pour qui le RTS ne s’arrête qu’à des visuels compliqués et des combinaisons scriptées telles des parties d’échecs. Reste à voir si ce jeu mystérieux, qui sera révélé dans quelques mois, réussira à répondre aux promesses de David Kim…