StarCraft II ravit les fans avec sa mise à jour des dix ans

Les chasseurs d’aliens soufflent leur dixième bougie !

Toute la communauté Blizzard et les amateurs d’aventures spatiales ne risquent pas de déserter les étendues étoilées de StarCraft II dans les prochains jours. Ils vont en effet être rameutés par un événement hors du commun, pour fêter dignement le dixième anniversaire de cette licence culte qui aura su faire les beaux jours de la compagnie américaine.

Et cette fois, les développeurs ont mis les petits plats dans les grands afin de proposer de toutes nouvelles mises à jour incluant moult features plus que réclamées par les joueurs. On compte des ajouts conséquents sur l’éditeur de carte Galaxy, ainsi que des hauts rangs flambants neufs pouvant être obtenus en campagne. Et ceci accompagné de récompenses pour toute connexion entre le 27 juillet et le 10 août, offrant un nouvel annonceur répondant au doux nom de Protoss White-Ra le prodige !

Mais il y en a aussi pour les adeptes d’e-sport, avec une rétrospective commentée par les membres de l’équipe de développement. Revenant avec nostalgie sur les dix plus grands affrontements de cette décennie, ils se remémorent les actions les plus marquantes qui ont rythmé les nombreux événements variés de la scène compétitive de haut niveau !

Pour finir, Blizzard, qui sait toujours aussi bien prendre soin du lore de ses différentes œuvres, annonce par la même occasion la publication dans les semaines à venir d’une collection de nouvelles. Chacune s’attardera sur une race extra-terrestre en particulier, explorant le vaste univers de StarCraft II avec en premier une histoire nommée “Un peuple, un objectif” signée Alex Acks.

Il serait donc fort dommage de rater cette occasion unique de fêter avec le monde entier la longévité d’un jeu qui semble encore avoir beaucoup à offrir. Cet anniversaire est non seulement une opportunité pour attirer une nouvelle vague de joueurs curieux qui verraient, en cet événement rare, l’occasion de rejoindre les rangs d’une nuée de vaisseaux…